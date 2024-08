Segítünk, hogyan készüljenek lélekben és pénztárcával, ha éhüket-szomjukat csillapítanák az idei Savaria Karneválon. A Thököly utca végén mindjárt a látogatók kedvencét – Töki pompost – kóstolhatunk. A recept egyenesen a Pest vármegyei Tökről érkezett, a család kezdte anno Magyarországon kenyérlángossütést. A kiírás szerint a hagyományos magyar ételt nagyanyáink idejében kenyérsütéskor készítették. A nyers tésztából egy darabot leszakítottak, azt a gyermekeknek előre kinyújtották, a kemencében megsütötték. A forró kenyérlángos tetejére lila hagymát, tejfölt, sajtot, fokhagymát, szalonnát stb. szórtak. Szombathelyen a hétvégén 2500 forintért kapható a szalonnás, a kolbászos és az ajváros-padlizsános pompos.

Mit és mennyiért ehetünk a Savaria Karneválon?

Forrás: Unger Tamás

Kenyérlángos, krumplilángos, langalló, lepény néven is találtunk több vendéglátóhelyen a (jó esetben) helyben dagasztott- kelesztett, fatüzelésű kemencében sütött, puha tésztás, fokhagymás tejfölös, juhtúrós-szalonnás csodából. A lecsós-mangalicakolbászos, a paradicsomos-kecskesajtos és a káposztás változat elsőre kicsit meghökkentően hangzik. A legdrágább lepényre barbecue-sertés vagy marharagu feltét kerül. Az árak 2500 és 3900 forint között mozognak. Lángosból van balatoni és hagyományos – a sima 1000-1200, a sajtos és a tejfölös darabja 1500, a sajtos-tejfölös 2000 forintért kapható. A lila hagyma feltétet az egyik helyen 100, a másikon 200 forintért adják hozzá. Egy szál sült kolbászért az egyik Fő téri egységnél 2900 forintot kell fizetni. Ha valaki még tartalmasabb ételekre – sörben párolt csülök, sertéspofa kerti zöldségekkel, lecsóval; mézes-csípős oldalas vagy rozmaringos kacsa – vágyik, az adagonként legalább 5-7 ezer forinttal számoljon. A kürtőskalács ízesítéstől függően 1800-2000 forint – a tej- és tojásmentes fajtákkal gondoltak a speciális étrenden élőkre is. A házi rétesek darabjáért 650 forintot kérnek – ezek között van cukormentes is. A karneválon, aki keres, az divatos street foodot is talál: kapható burger, chips, spirálburgonya és churros is.