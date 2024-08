A SUP, vagyis a Stand Up Paddleboarding lényege egyszerű: egy nagy, stabil deszkán állva evezünk egy hosszú lapáttal. A sport egyszerűségében rejlik a varázsa: nem szükséges különösebb előképzettség, bárki könnyen megtanulhatja, és rengetegféleképpen űzhető. Legyen szó laza evezésről egy csendes tó felszínén, vagy intenzívebb, hullámokon való „szörfözésről”, a SUP-ozást bárki kipróbálhatja.

A gersekaráti strandon is bérelhetünk SUP-ot

Fotó: Szendi Péter

SUP, az álló álló szörfözés - Miért ennyire népszerű?

Az egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül könnyen hozzáférhető sport. Gyakorlatilag bárhol bárminek lehet űzni, ahol víz van – tavakon, folyókon, sőt, még a tengerpartokon is. Ezen kívül remek lehetőséget nyújt a természet közelségének élvezetére, a stresszoldásra, és nem utolsósorban a testmozgásra.

Beszélgettünk egy gyakorlott SUP-ossal, Vörös Csabával, aki már körülbelül 4 éve óta hódol ennek a sportnak, saját deszkája is van, már kétszer körbe is evezte a Balatont vele. Megosztotta velünk: leginkább egyensúlyérzék kell ehhez a sporthoz, de mivel a deszka széles és stabil, egy kezdő is könnyen tudja használni.

„Azért szeretem a SUP-ot, mert szabadabban tudom élvezni vizet és a látnivalókat, komolyabb távokat lehet vele megtenni, például át lehet evezni egyik strandról a másikra, Jó levegő, kikapcsolódás, gyönyörű látvány – ezt adja nekem. Például a vízről látni a hegyeket teljesen más élmény, mint mondjuk a partról – fogalmazott Csaba.

Hozzátette azt is, hogy sokkal mobilisabb eszközről beszélünk, régen a szörfdeszkákat a tetőcsomagtartókon szállították, ezek a deszkák felfújhatóak, könnyen szállíthatóak és kis helyen is elférnek. Mint mondta, kész eszközpark van már a supozás űzőinek: például a vízi táskák, ülés, napszűrő pólók vagy a mentőmellény.

Az üzletekben is tarol a SUP

A SUP népszerűsége az eladási adatokban is jól látható. Vámos Gábor, egy népszerű sportáruház üzletvezetője elmondta, hogy az elmúlt években folyamatos keresletet tapasztaltak a SUP-ok iránt.

„Olyan 3-4 éve indult meg igazán az érdeklődés, akkor kezdtek el egyre többen saját deszkát venni. Nálunk az a tapasztalat, hogy egyes családokban már kettő eszköz is van, hogy tudják együtt űzni a sportot. Stabil a SUP népszerűsége, ugyanakkor érződik azért, hogy a kezdeti fellendülés, az első időszak után már kevesebb az eladás, telítettebb a piac és sokan vásároltak saját deszkát azóta – fogalmazott Gábor.

Mint mondta, a lekerekített orrú, szélesebb SUP-ot szokták ajánlani kezdők számára, ezek stabilabbak és könnyebben irányíthatóak. Ahogy valaki tapasztalatot szerez, tud vásárolni akár egy keskenyebb és hosszabb úgynevezett túra SUP-ot – ez már a gyakorlott állva evezőknek ajánlott. Vannak családi SUP-ok is, amik nagyobb teherbírással rendelkeznek, többen is tudják vele űzni ezt a sportot.