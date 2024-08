A mai napig megvannak azok a sztereotipikus szakmák, amelyekben „nem szokás” nőként érvényesülni. Szerencsére azonban vannak olyan úttörők, akik megmutatják, hogy hogy a nemi szerepek nem határozzák meg képességeinket vagy karrierlehetőségeinket, példájuk segít más nőknek is kilépni a hagyományos szerepek korlátaiból.

Gondoljunk csak bele, hány nő kezdett el a tudománnyal foglalkozni Marie Curie példájára, vagy éppen arra, hogy hányaknak adhatott erőt ahhoz Margaret Thatcher, hogy nőként is rá merjenek lépni a politika férfiak által uralt, rögös útjára.

A könnyűzenei életben jellemzően énekesként láthatjuk a nőket, néhány ritka kivétel azonban akad, aki hangszer mögé is bemerészkedik. Ilyen volt például a 81 éve született Honey Lantree is, aki a világ első sikeres női dobosává vált.