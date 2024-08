Nagy jövő áll a 19 éves szakács előtt. Ezt nem mi, hanem a bükfürdői Hunguest Bük konyhafőnöke, Bánszki Péter mondta. A kezdetek idén tavaszra nyúlnak vissza: a Bocuse d’Or verseny mind a mi napig felejthetetlen élménye Zoltánnak. Arra, hogy miként lett a magyar csapat tagja, segítője, így emlékezett vissza. – A csapat vezetője, Kelemen Roland nyíregyházi séf, ugyanennél a szállodaláncnál dolgozik – kezdte Száraz Zoltán. – Neki kerestek fiatal segítőket, akik a verseny előtt és alatt rendelkezésre állnak. Természetesen azonnal jelentkeztem a felhívásra. Ekkor még nem is tudtam, mi vár rám. A tavaszi norvégiai döntő előtt a Magyar Bocuse d’Or Akadémián gyakoroltunk Budapesten.

Száraz Zoltán egyik segítője volt a Bocuse d’Or döntőjében szereplő magyar csapatnak

Forrás: VN/Molnár Arnold

A felkészülés heti hat napon át tartott, rengeteget dolgoztunk. A cél az volt, hogy mindent jól begyakoroljunk, mindenben a séfek keze alá dolgozzunk. A végén pedig részt vettünk a tálalásban. Fejben nagyon ott kellett lennünk, hiszen tudnunk kellett, men - nyi az öt perc, amíg az egyik étel sült, addig egy másikkal foglalkoztunk. A végére nagy rutint szereztünk. Nekem, aki éhezi a tudást, nagy élmény volt a felkészülés, és természetesen maga a verseny is, mi is kiutaztunk Norvégiába és a döntő előtti estéig segítettük a csapat felkészülését. Zoltán Szabolcsban, nagycsaládban nőtt fel. Jelenleg Peresznyén él, a gyerekkori évek emlékei kitörölhetetlenek. – A nagymamám és a nagypapám sokat főzött, szinte minden hétvégén összegyűltünk – folytatta. – Innen jött a főzés szeretete, tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Volt szerencsém a Séfek séféből is ismert Vomberg Frigyessel együtt dolgozni. Tőle is sok tanácsot kaptam. Ám a munkahelyemen a séfektől is sok hasznos fortélyt „leshetek el”. – Büszkék vagyunk Zoltánra! – vette át a szót Bánszki Péter, a bükfürdői szálloda séfje. – A büki szakiskola tizedik osztálya óta volt nálunk gyakorlaton.

– Már az elején megmutatkozott a végtelen szorgalma. A minap olyan csodálatos macaronokat hozott, hogy azok a cukrászdánkban is megállnák a helyüket. Folyton keresi az új utakat, hozza a kreatív ötleteit. Figyeli a trendeket, próbálkozik. Bánszki Péter elárulta, a Hunguest Hotels felhívást tett közzé a szállodáiban, ha van olyan érdeklődésű fiatal, akikről úgy gondolják, hogy megfelelően tudna segíteni a Bocuse d’Or-csapatnak, akkor jelöljék. – Azonnal tudtam, a kiírás Zoltánra van szabva. Amikor megtudta, hogy beválogatták, azt mondta, azonnal pakol és indul. Mi pedig örültünk, hogy ugyan három hónapra nélkülözzük, de ez előnyére válik és szállodánk is újabb, versenyhelyzetet tapasztalt szakáccsal gazdagodik. Azt gondolom, jól döntöttünk, felfigyeltek Zoltánra, megjegyezték a nevét. A verseny után Zoltánt a hidegkonyha vezetésével bíztuk meg. Jók az ötletei, meglátásai. Nemzetközi konyhát viszünk magyaros ízekkel. A külföldiek szeretik a hazai ízvilágot.