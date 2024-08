Nehéz szavakkal leírni vagy elmondani, de tényleg jó dolog! Sokan nem szeretik, merthogy túl magányos sport, amolyan befele fordulós. Pedig megvannak a futás, azon belül is például a mezei vagy tájfutás előnyei. Most itt nemcsak a mozgás sportértékére kell gondolni, mert van ennek egy másik vetülete is, legalábbis nagyon hiszek benne, mert bevált. Szellemi, mentális terápiának sem utolsó. Mert végső soron ezáltal is átadod magad kicsit a körülöttünk lévő természetnek. Igen, befelé fordul olyankor az ember, de csak azért, hogy összegezze a mókuskerékben felgyülemlett jó vagy rossz tapasztalatokat, emlékeket. Mert kinek ne lennének olyanok… És olyankor bizony rettentő jó belebújni a nyúlcipőbe és kicsit „kifutni” a világból.