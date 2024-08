Fodor-Lengyel Zoltán az első Szerelmesek Fesztiválja idején kapott először meghívást a városba, a Templomgalériában rendezett népszerű kiállítást. Azóta többször járt Szentgotthárdon, amelyet nagyon megszeretett, a művésztelep alkotójaként több festményt ajándékozott a településnek: ilyen a fürdő előcsarnokában található nagyméretű Bañistas című festmény is – tájékoztattak a város honlapján.

Fodor-Lengyel Zoltán és Szentgotthárd város képviseletében Huszár Gábor polgármester augusztus 3-án írta alá a megállapodást

Fotó: VN/Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Szentgotthárd nem mindennapi kollekcióval gazdagodott

A művész ezúttal nem akármilyen felajánlást tett: a Milánói Világkiállítás keretében a varesei kortárs múzeumban kiállított műalkotásait ajándékozta a városnak. A kollekció negyven festményből áll, becsült értéke meghaladja a 100 millió forintot.



Fodor-Lengyel Zoltán jelenlétében pénteken írták alá az erről szóló megállapodást a városházán: azt a város polgármester, Huszár Gábor látta el kézjegyével. A megállapodás rögzíti: a közérdekű felajánlás célja, hogy a festmények egyben maradjanak és később egy állandó kiállítást biztosító galériában legyenek elhelyezve Szentgotthárd területén.

A Goya-nagydíjas művész Madridban él

Emlékeztettek arra is: a festőművész a Sorbonne Egyetem grafikus szakán tanult. Húsz évesen nyitotta első kiállítását a francia fővárosban, ahol szerződést kötött a Galeria Art 3000-rel, majd 1986-ban a galéria művészeti vezetője és társtulajdonosa lett. A nyolcvanas évek elejétől napjainkig csaknem 200 kiállítást rendezett Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Svájcban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Spanyolországban, Oroszországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Szerbiában, Romániában és Kínában.

A Magyar Köztársaság „Magyar Arany Érdemkeresztjével kitüntetett, Goya-nagydíjas művész Madridban él és alkot, s vezeti az általa létrehozott kortárs spanyol-magyar alapítványt. A Magyar Művészeti Akadémia tagja és a Cadiz-i Királyi Képzőművészeti Akadémia akadémikusa. Számos művét láthatjuk nemzetközi gyűjteményekben, intézmények és kortárs múzeumok falain és köztereken. Ő készítette a „Patria-Hazám” 1956-os emlékművet is Madridban, Spanyolországban. Pályafutása során megjelent 14 könyve, mintegy száz kiadványa, valamint munkáinak reprodukcióit láthatjuk grafikai alkotásokban, kerámiai alkotásokon, egyéb más kiadványokban és címlapokon is. Életéről és munkásságáról számos televíziós dokumentumfilm is készült - tudatták a szentgotthárdi önkormányzat honlapján.