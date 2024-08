"Három nép öröme. Harmadik ezüstérmét nyerte az olimpián JOE KOVACS (Kovács József, Josip Kovač) súlylökő, aki az Egyesült Államok színeiben versenyez, ám akinek a nagypapája Magyarországról, a legnagyobb horvát többségű faluból, a Vas vármegyei Szentpéterfáról (Petrovo selo) vándorolt ki az Újvilágba! Joe mindig is nagyon büszke volt a gyökereire, úgyhogy most három nemzet is örülhet a sikerének!" - írta vasárnap közösségi oldalán Vujity Tvrtko, ezzel ismét reflektorfénybe helyezve Szentpéterfa települését.

A késõbbi ezüstérmes amerikai Joe Kovacs a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi súlylökésének döntõjében a saint-denis-i Stade de France-ban 2024. augusztus 3-án

Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Kovacs a harmadik atléta, aki három olimpiai ezüstöt szerzett ugyanabban a számban. Lapunk is írt már az amerikai súlylökő szentpéterfai kötődéséről: 2022-ben a Gyulai Memorialon győzött, ahol a vasiak is szurkoltak neki.

Eljött a szentpéterfai családom is szurkolni, a verseny után pedig megosztottunk egymással történeteket, fotókat nézegettünk, és megbeszéltük, mikor találkozunk legközelebb. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek! Szeretlek titeket!

– írta két éve Joe Kovacs Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Szentpéterfa reflektorfényben a sporteseményeken

A magyar labdarúgó válogatott a németországi futball-Európa-bajnokságon Szentpéterfa sálával

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Szentpéterfa nem először került reflektorfénybe a sportsikerek révén. Legutóbb Varga Barnabás magyar válogatott labdarúgónak köszönhetően ismerték meg sokan a vasi település nevét. A csatár Európa-bajnoki szereplése után szülőfaluja hirtelen a Google keresőben az egyik legkeresettebb helyé vált Magyarországon. Ismert, a focista arcsérülése után a magyar válogatott tagjai Szentpéterfa-sálat magasba emelve üzenték: csapattársukért szorítanak.

Mi mást lehetne ezek után mondani?! Csak így tovább Szentpéterfa! Hajrá Szentpéterfa, hajrá magyarok!