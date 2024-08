Megjelenése még mindig szenzációnak számít, és ha valahol feltűnik ez a nálunk ritka vándorlepke, lázba hozza a tudósokat - írta a Vas Népe még 2020 októberében, akkor Rábapatyon jelentek meg az oleander szender feltűnő hernyói. Egy példány jutott az ELTE szombathelyi kampuszára is, ahol a biológia tanszék laborjában sikeresen kifejlődött.

Az oleander szender mindenütt lázba hozza a tudósokat. Egy példány a biológia tanszéken 2020-ban.

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

A napokban pedig Körmendről kaptunk olvasói levelet és egy fényképet is.

Egy ritka látogatót mutatok be, melyből oleander szender fog fejlődni. Évek óta tartok leandereket, most találkoztam először az óriási hernyóval

- írta levelében olvasónk, Némethné Rita.

Lapunkkal a 2020-as észleléskor dr. Szinetár Csaba zoológus, az ELTE SEK tanára osztott meg érdekességeket a ritka szenderrel kapcsolatban. – Ez az éjszakai lepke, a nálunk dísznövényként tartott leanderhez kötődik – mondta. – Eredetileg Afrika tropikus, szubtropikus területein él, de előfordul a mediterráneumban is. Az első nemzedék egyes példányai nyár elején, akár több száz kilométert vándorolva eljutnak Közép-Európáig. A klímaváltozás okozta felmelegedés egyre kedvezőbb feltételeket teremt itt számukra. Télre viszont visszamennek délre. Nálunk egyelőre nem tud áttelelni, tömeges megjelenésétől nem kell tartani. Az oleander szender a többi szenderhez hasonlóan gyors röptű lepke, a kolibrikhez hasonlóan egyhelyben is tud repülni, így is táplálkozik, pödörnyelvét a virágokba nyújtva szívja ki a nektárt.