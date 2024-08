Viccesnek szánta-e a tulajdonos, vagy tényleg komolyan gondolta a felragasztott matricát, hogy senki ne nyúljon a járműhöz, ezt nem tudjuk. De az is lehet, hogy a szétrohadt autón azért áll a "Don't touch my car", mert a jármű szét is eshet, ha valaki hozzáér. Mindenesetre ez a Szombathelyen fotózott, szörnyű állapotban lévő Volkswagen érvényes műszaki vizsgával rendelkezik, és járja az utakat...

Ne nyúljon senki a szétrohadt autóhoz - olvasható a rohadás melletti matricán

Forrás: vaol.hu