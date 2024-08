A város legnagyobb históriás rendezvényén, a XXIII. Savaria Történelmi Karneválon a történelmi programok központja a Történelmi Témapark, ahol pénteken a római legiók seregszemléjével kezdődött az antikvitást képviselő hagyományőrzők programjainak sora.

Krisztus utáni 20. századi „antik” zenére vonultak be a négy évszázadot reprezentáló római egységek. A mustra csapatait – a viseleteket, a fegyverzetekben végbement változásokat, harcászatukat – dr. Katona Attila történész mutatta be egyenként – az élen hagyományosan a Legio XV. Apollinaris II. cohorsának harcosaival – a hagyomány szerint Krisztus után 43-ban alapították az ókori Savariát a témaparkban is felvonuló legió veteránjai. Őket követte a Colonia Rostallo, a Legio Brigetio alakulata: a Legio I Adiutrix, a Legio Leonum Valentiniani, a Legio I. Italica és a Lanciani Sabarienses. Magyarország legősibb és folyamatosan lakott városában Nemény András polgármester köszöntötte a díszszemlére felállt csapatokat, Róma katonáit, Savaria népét: – Salvete milites, salve Savaria! Majd a csütörtöki megnyitón elhangzott gondolatát ismételte: a karnevál egyszerre Savaria és Szombathely ünnepe.