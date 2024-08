"A lebontott bódék helyén a Balguss-szal (sic!) együttműködésben már idén nyáron ki fogunk tudni alakítani egy újabb zöldterületet virágágyással és fatelepítéssel (...)" - tette közzé május 22-én Facebook-oldalán Bokányi Adrienn tanácsnok a szombathelyi Éhen Gyula térre vonatkozó baloldali városvezetői ígéreteket.

A szombathelyi Éhen Gyula térrel kapcsolatosan májusban több kampányígéretet is tettek a baloldali politikusok. Az idei nyári "fejlesztés" megvalósítását a választók - ki tudja, miért (?) - keresték....

Fotó: VN/Facebook

Nemény András polgármesterrel és az Éhen Gyula Baráti Kör elnökével egy sajtótájékoztatón beszéltek azokról az elképzelésekről, amik által ígéretük szerint rendezetté, gondozottabbá válhat a forgalmas közterület, és még Éhen Gyula szobra is felkerülhet.

Kerestük a szombathelyi Éhen Gyula tér új zöldterületét. Ez az egyik régi....

Fotó: © Cseh Gábor

Persze egy elsöprő baloldali választási győzelem után ki forgatja a választási kampány hevében tett ígéreteket, pláne kinek jut eszébe esetleg azok teljesülését vagy nem teljesülését megnézni? Augusztus elején "vette a bátorságot" egy választópolgár, és az egyik szombathelyi Facebook-csoportban megosztott pár képet arról, hogyan néz ki a vasútállomás környéke, a városi tömegközlekedés szíve, Szombathely kapuja, az Éhen Gyula tér. A kommentcunamit elindító bejegyzés után akadt, aki megkérdezte azt is, a nyári fejlesztési terv hol marad... Mi is közbenéztünk így: másfél hete és szerdán is fotóztunk.

Szombathelyi Éhen Gyula tér 2024 augusztusában

Fotó: © Cseh Gábor

Szombathelyi Éhen Gyula téri pillanatkép: továbbra is lehangoló a látvány

Akik nap, mint nap arra járnak - több százan -, azoknak semmi újdonság nem lesz a következő sorokban: itt-ott vizeletfoltok kellemetlen szaghatással, csikkek, üres sörös fémdoboz, festéket évek óta nem látó, láthatóan koszos padok, a járdát felverő gaz, s amerre a szem ellát, dimbes-dombos, kátyúkkal tarkított útburkolat. A márciusban (!), vagyis mintegy öt hónapja elbontott bodega helyén a magának utat törő, zöldellő-sárgálló természet... az Éhen Gyula tér új zöldterülete lenne?

Gaz a tér közepén: látszik, hogy "gondozzák", lenyírták

Fotó: Tömböly Ágnes

Szerdán ottjártunkkor a közterületen a csikkeket éppen összesöprögették, a Féhe NKft. utcai szolgálatának autója pedig elhaladt az állomás előtt. Az Éhen Gyula tér összképén mindez persze nem sokat segített: hiszen a nyári hőségben egymás mellett sárgállott a lehullott falevél és a sok helyütt kiégett fű. A szeméttel teli hulladéktároló, valamint a rozsdával és leszabott plakátokkal "díszített" hirdetőoszlopok siralmas városképi hatása mindent felülírt. A baloldali városvezetés elmúlt években tett, "időtálló fejlesztései" közül mindenképpen kiemelnénk a zebránál gyalogosokat figyelmeztető, mára látványosan elkopott piktogrammokat. Isten hozott Szombathelyen! - fogadja a kép a vasi megyeszékhelyre vasúton érkező középiskolást, egyetemi hallgatót, dolgozót...