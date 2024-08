Kőszegen az Ostromnapok programsorát félbeszakították, a felvonulást korábbi időpontra helyezték át azért, hogy a kőszegiek együtt szurkolhassanak a párizsi olimpián végül a pontszerző, ötödik helyezést elért Hámori Luca női ökölvívónak. A labdarúgó-EB alkalmából is szurkolósátor várta a szombathelyieket az Agoránál. 2012-ben Pars Krisztiánnak együtt szorítottak a Fő téren a szombathelyiek, óriáskivetítőn figyelték az olimpiai közvetítést.

Szombathelyi olimpikonok: Pars Krisztiánnak több százan drukkoltak a a Fő téren 2012-ben

Fotó: VN-archív

Szombathelyi olimpikonokért idén is szoríthattunk

A szombathelyi olimpikonok tiszteletére múlt pénteken a városházára kitűzték az olimpiai zászlót. Ám egy olvasónk hétfőn hiányolta, s minket is foglalkoztat a kérdés: vajon miért nem szervezett közös szurkolást a szombathelyi önkormányzat? A nehézatléták talán nem fontosak Szombathelynek? Halász Bence és a Szombathelyi Dobó SE többi olimpikonja nem érdemelte volna meg, hogy a város Fő terén vagy máshol, együtt skandálják a nevét a szombathelyiek a hétvégén?

Kérdéseinket Nemény András polgármesternek és László Győző alpolgármesternek küldtük el. Utóbbi válaszolt. Azt írta:

Megkeresésére reagálva tájékoztatom, hogy Szombathely MJV számára mindig is kiemelten fontos volt a Szombathelyi Dobó SE és annak versenyzőinek támogatása. Különösen igaz ez az olimpia évében, ahol a sikeres szereplés érdekében az egyesület működési támogatását a másfélszeresére, a tavalyi 10 millió forinttal szemben 15 millióra emeltük, valamint olimpikononként további egy-egy, tehát összesen 4 millió forint felkészülési támogatást biztosítottunk, ezen túlmenően tavaly 1,5, idén 4 millió forinttal támogattuk silver besorolású versenyek megrendezését városunkban.

- közölte László Győző. A sportért felelős alpolgármester úgy folytatta: "A kiemelt támogatást Németh Zsolt mesteredző külön is megköszönte az egyesület dr. Nemény András polgármester úrral 2024. július 14. napján közösen tartott sajtótájékoztatóján, amelyről az Önök lapja 2024. július 15. napi lapszámában, valamint a vaol.hu internetes portálon is beszámolt. A tudósítás szerint Németh Zsolt "Nemény András felé fordulva köszönetet mondott a város támogatásáért is, mivel az önkormányzat segítségével megszervezett szombathelyi silver besorolású versenyek is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy négyen utazhassanak az olimpiára." Kérdésnek álcázott állítását, mely szerint az önkormányzatunknak ne lenne fontos dobóatlétáink olimpiai szereplése, a leghatározottabban visszautasítom, és a fenti támogatási adatokkal és előzményekkel cáfolom" - írta László Győző.