A felvonulók között most is megnyugtató volt látni a "régieket": akik ilyenkor kezdettől tógát-tunikát öltenek, hogy két augusztusi estén mosolyogva-integetve megünnepeljék Savariát. És persze jó volt látni az újakat: a játékot átélő gyerekeket. Az első bigáról a városalapító Claudius császár integetett - Szabó Tibor színházigazgató vette magára a szerepet, van már benne gyakorlata a Weöres Sándor Színház hőskorából, a nagy színházi időutazásból, amikor egy öreg hűtőszekrényről derült ki, hogy működő időgép (talán azt hozták működésbe most is); a második bigán ezúttal Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője foglalt helyet, a győztesek nevében.