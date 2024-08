Horváth Zoltán elmondta, hogy a táborhoz érzelmi szálak fűzik őket is. Mint Szombathely Megyei Jogú Város képviselői, feladatuknak is tekintik, hogy a város részére egy ilyen jellegű szolgáltatást biztosítani tudjanak. A cikkben már említett visszaminősítésre reagált először: elmondta, hogy a jogszabályi előírásoknak a tábor immár megfelel, azaz: az említett visszaminősítés meg is történt. A tábor tehát immár, mint nomád tábor üzemelhet. Ez a vizesblokkok (és csak azok) használatát jelenti – mellette sátortáborként funkcionálhat. Erről a Kerekerdő Alapítványt is értesítették, ők azonban – az idei évre – nem kívántak élni a lehetőséggel (vélhetőleg a szervezési időpontok, átfutások stb. miatt).

Tábor: rövid és hosszú távú stratégia

Horváth Zoltán elismerte, hogy az épület rossz állapotban van – de éppen emiatt voltak kénytelenek a bezárás mellett dönteni. Felelősséggel ugyanis nem tudták volna felvállalni az esetleges sérülést, balesetet, ami a leromlott állag miatt bármikor bekövetkezhetett volna. A jelenlegi helyzet az, hogy a város mintegy másfél millió forintot utalt át kifejezetten állagmegóvási célokra, amit a közeljövőben kívánnak ráfordítani. Ez a leromlott részletek javítgatását, karbantartását fogja jelenteni. Ez a rövid távú stratégia.

Ezen túl azonban hosszabb távon jelentős, sokmilliós beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy a tábor korszerű, komoly szintű ellátást tudjon biztosítani. És nem csak gyerekek táboroztatására. Horváth Zoltán úgy fogalmazott: mernek nagyot álmodni. Ez egy téliesített, komfortos, sok célra használható épületet jelent, konferenciateremmel, korszerű technikával. Ahol rendezvényeket, céges csapatépítőket, népfőiskolát is el tud képzelni. Mindezt azonban fenn is kell tartani: ehhez nem elég évi néhány csoport. Ehhez minél teljesebb körű kihasználás kellene – ami a fentiek alapján meg is valósulhatna.

Ehhez azonban pályázatokra – és azok segítségével komoly összegekre – lenne szükség. Rámutatott, hogy ez egy kritikus terület, ugyanis közigazgatásilag a helyszín nem a város területén van, ami miatt sok pályázaton el sem tudnak indulni. A helyi önkormányzat pedig a nem-helyi fenntartású épületre nem tud ilyen forrásokat megszerezni. Az igazgató úgy véli, hogy az együttműködés tényleg fontos lehet a két település: Szombathely és Felsőcsatár között. Utóbbi is sokat profitálhat – elsősorban turisztikailag is – a működő tábor létéből. A kapcsolatfelvétellel viszont megvárták az önkormányzati választásokat és azok kimenetelét.