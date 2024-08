Elkészült Kemenesmihályfán a tájház, ennek alkalmából ünnepi műsorral készült a önkormányzat. A rendezvény 13 órakor kezdődött, Varga Diána népdalénekes segítségével a megjelentek közösen elénekelték a Himnuszt. Az ünnepi köszöntők sorát Kiss Ida, a Kemenesmihályfai Hagyományőrző Egyesület elnöke kezdte, aki kiemelte a tájház jelentőségét a helyi közösség és a népi hagyományok megőrzése szempontjából. Mint elhangzott, a helyi Tima család tulajdonában lévő parasztházat vette meg az önkormányzat, felújította és egy hagyományőrző közösségi teret hozott létre belőle.

– Egyben két tárlatot is megnyitunk a mai napon: emlékkiállítással tisztelgünk Mesterházy Sándor evangélikus lelkész és helytörténész példaértékű életútja előtt, ezen kívül Ambrus József kemenesmihályfai születésű fafaragó kiállítása is megtekinthető a tájházban – fogalmazott az elnök. Takács Balázs polgármester felidézte a tájház létrejöttének történetét: 2020-ban hatmillió forintos támogatást nyert el az egyesület, két évvel később ugyanennyi forráshoz jutott a község, melyet az egykori pajta felújítására fordítottak, ebből rendezvényteret alakítanak ki. A polgármester beszédében megköszönte Ágh Péter országgyűlési képviselő támogatását, aki mint mondta, sokat tett azért, hogy a tájház elkészüljön.

Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke a múlt megismerésének, a hagyományok tiszteletének és a tájháznak a jelentőségét méltatta. Úgy fogalmazott: a korhű berendezés, a tiszta szoba, a régi parasztház minden szeglete magával ragadja az embert, árad belőle a nyugalom.

– Egy széles körű összefogás révén sikerült létrehozni a tájházat, amiben szerepet játszott a kormány Magyar falu programja, az önkormányzat és a Kemenesmihályfai Hagyományőrző Egyesület. Jelképes, hogy a Tima család portája újulhatott meg, hiszen Tima Zoltán révén – aki a Kossuth tér mai arculatának megálmodója volt – a nemzet kapott egy maradandó alkotást a Nemzet Főterével. Most a Tima család egykori házának újjászületésével a helyi hagyományok is maradandóak lettek. Ki kell emelni még Szabó Balázst, aki a falukemencét és a tűzhelyt alkotta meg. A tájház újjászületésével a hagyományok is átadhatóak lesznek az újabb nemzedékeknek. Mindez pedig az értékek átadását is jelenti – fogalmazott Ágh Péter.