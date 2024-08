Augusztus 1-jén megkezdődött a 13 millió tankönyv kiszállítása országosan. Egy-két hét és nyakunkon az iskolakezdés. Egy szombathelyi írószerboltban jártunk, Tóth László ügyvezető-tulajdonos elmondta: a tanévkezdés 2024 -ben is nagy kiadást jelent a családoknak, főként az utóbbi 2-3 évben emelkedtek az infláció miatt sokat az árak, ezért sokan fokozatosan vásárolják meg a tanszereket: van, aki már júniusban vásárol egy tolltartót vagy táskát, júliusban a tornazsákot és augusztusban pedig az egyéb tanszereket: füzeteket, ceruzákat. Mint mondta, idén inkább stagnálást tapasztaltak, ők is nagyrészt tudták tartani a tavalyi árakat, illetve különböző akciókkal is készülnek minden évben az augusztusi szezonra.

Tanévkezdés 2024: mi kerül az iskolatáskába?

Fotó: © Cseh Gábor

Természetesen vannak olyanok is, akik az utolsó pillanatra hagyják a beszerzést és egyben vásárolják meg a tanévkezdés kellékeit. Ez pénztárca és időfüggő is

- fogalmazott a tulajdonos.

Az egyik legfontosabb lépés az iskolakezdés előtt az iskolatáska beszerzése. az iskolatáska kiválasztásánál érdemes figyelni a megfelelő méretre és a hátizsák ergonomikus kialakítására, hogy kényelmes legyen a viselése. Tóth Lászlóéknál egy iskolatársak 26 ezer és 32 ezer forint között mozog, de ezek minőségi, kifejezetten a gyermekek hátához kialakított típusok.

Íme, néhány alapvető tanszer és írószer, amire minden diáknak szüksége lesz:

Füzetek : Vonalasól a négyzetrácsosig, minden tantárgyhoz külön füzetet kell választani. Más vonalvastagságú kell a különböző osztályokban - tudtuk meg. Van sima füzet 150 forint körül, a hercegnős, autós, kutyás és egyéb színes darabokért 450 forintot is elkérhetnek. És határ a csillagos ég.

: Vonalasól a négyzetrácsosig, minden tantárgyhoz külön füzetet kell választani. Más vonalvastagságú kell a különböző osztályokban - tudtuk meg. Van sima füzet 150 forint körül, a hercegnős, autós, kutyás és egyéb színes darabokért 450 forintot is elkérhetnek. És határ a csillagos ég. Tollak és ceruzák : A színes ceruzáktól a zselés tollakig, érdemes változatos készletet összeállítani. Alsó tagozatban inkább a ceruzákat kérik a diákoknak, ezekből is széles a paletta az olcsó tanszer és a drágább ugyanúgy megtalálható az üzletekben. Jó példa erre, hogy 12 darabos színesceruza készletet lehet kapni 1290-ért, de 3760 forintért is.

: A színes ceruzáktól a zselés tollakig, érdemes változatos készletet összeállítani. Alsó tagozatban inkább a ceruzákat kérik a diákoknak, ezekből is széles a paletta az olcsó tanszer és a drágább ugyanúgy megtalálható az üzletekben. Jó példa erre, hogy 12 darabos színesceruza készletet lehet kapni 1290-ért, de 3760 forintért is. Radír, hegyező, vonalzó : Alapvető írószerek , amelyek mindig jól jönnek. Ezek is a tanévkezdés részei.

: Alapvető , amelyek mindig jól jönnek. Ezek is a tanévkezdés részei. Körző és szögmérők : Matematikai eszközök, amelyekre általában csak felsőbb tagozatokban van szükség.

: Matematikai eszközök, amelyekre általában csak felsőbb tagozatokban van szükség. Tolltartó: Praktikus tároló a tanszerek számára.

Az olcsó iskolaszerek megtalálása kihívást jelenthet, de néhány tipp segíthet spórolni a tanszervásárlás során. Jó, ha készítünk listát a szükséges iskolaszerekről, így elkerülhetjük a felesleges vásárlást. Érdemes figyelni a bolti és online akciókat, sok üzletben már augusztus elején kedvezmények vonatkoznak az iskolakezdéshez szükséges termékekre. Ha több gyermek is van a családban, érdemes csoportosan vásárolni, így nagyobb mennyiséget kedvezményes áron szerezhetünk be.