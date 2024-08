Teri néni Komárominé Beke Andrea gondozónővel látta vendégül a polgármestert. A szépkorú asszony ellátja magát, eljár a helyi boltba is bevásárolni. A takaros, tiszta házban már sok virág és ajándék sorakozott. Teri néni mesélt az életéről. Már fiatal korában eljárt dolgozni a soproni állami gazdaságba. 1955-ben házasságot kötött. Nagy szeretettel beszélt a férjéről, hogy milyen szorgalmas, dolgos ember volt.

Később a férjével együtt a tatai gazdaságban is dolgoztak. Felépítették a házukat, két gyermekük született. Sajnos a férjét 1977-ben elvesztette, így egyedül nevelte fel a gyerekeit. Teri néninek három unokája és nyolc dédunokája van, akik gyakran látogatják a mamájukat. Teri néni dolgozott még az erdészetnél, majd a szentgotthárdi selyemgyárból ment nyugdíjba. De utána még 72 éves koráig aktív maradt és eljárt dolgozni. Most is van még a kertjében paprika, paradicsom. Szabadidejében régebben sokat kötött, horgolt. Mutatott is a kedves vendégeknek egy szép asztali díszt, amelyet saját maga készített.

Máig gondozza az udvarban a virágokat, szeret rádiót hallgatni. Nagyon jó memóriája van, több verses köszöntőt is mondott, amelyet már régen tanult, de még mindig pontosan emlékszik a köszöntők minden sorára. Nem csoda: játszott fiatal korában a kondorfai színjátszókörben, felléptek a szomszédos falvakban is – számolt be az eseményről a polgármester, azzal zárva szavait: – Nagyon jó egészséget és boldogságot kívánunk! Legyenek szépek a napjai! A jókívánságokhoz mi is csatlakozunk: Isten éltesse Teri nénit egészségben! Őrizze meg sokáig derűjét és életszeretetét!