A "Szeretem, megvédem!" országos területvédelmi tartalékos toborzókampány különleges sikerének könyvelhető el, hogy egy Vas vármegyei család több tagja - apa, fia, lánya - területvédelmi tartalékos katona lett. A Wágner család Csákánydoroszlóban él. A jelentkezéshez szükséges egészségügyi alkalmasági vizsgálatok lezárását követően a család tagjai magukra ölthették a honvédség egyenruháját, ekkor készíthettünk interjút velük.

Molnár Tamás őrnagy a csákánydoroszlói családdal, melynek tagjai közül három területvédelmi tartalékos katona lett: balról a fiú, Wágner János, az édesapa, Wágner János és a lány, Wágner Nóra

Fotó: Szendi Péter



A családfő hivatásos katona volt

A családfő, Wágner János hivatásos katona volt, 2005-ben több mint 28 év szolgálati idővel nyugállományba vonult. Több katonai szervezetnél különböző beosztásokban teljesített szolgálatot, egyebek közt Keszthelyen, Zalaegerszegen, Molnaszecsődön és Szombathelyen is. Leszerelését követően vagyonvédelemmel foglalkozott, először személy- és vagyonőrként, egyéni vállalkozóként dolgozott, majd 2014-től saját cégének ügyvezetője lett.

– Azt látom, hogy a katonák juttatásai, anyagi és erkölcsi megbecsülése egyre magasabb, de elsősorban mégsem ez motivált a döntésem meghozatalakor – mondta Wágner János. – A hazám mindig is fontos volt számomra, szerettem kötelékben élni, tevékenykedni. Az egyenruhában töltött éveim tapasztalatait a civil életben mindig tudtam kamatoztatni, és ezt most szeretném a tartalékos katonai szolgálatba is átvinni, beépíteni. Elmúltam hatvanéves, de bármilyen probléma esetén szívesen segítenék másokon. Ezen kívül az is meghatározó volt a döntésnél, hogy még mindig dolgoznak a honvédségnél régi barátaim, kollégáim itt Szombathelyen. Nagyon jó érzés volt velük újra találkozni, beszélgetni, felidézni a régi emlékeket. Kiderült, hogy az egymás iránti tisztelet, a kötelék még mindig él közöttünk. Ez volt a döntésem legfontosabb pillére, valamint az, hogy a háromból két gyermekem is erősen vonzódik a katonai szolgálat iránt, és ők is szeretnék magukat kipróbálni tartalékos katonaként.

Ifjú Wágner Jánosnak az édesapja a példaképe. Érettségi után a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezett, de nem volt elég pontja a bejutáshoz. Dolgozni ment, először éjjeliőr volt egy gyógyszergyárban, majd Ausztriában vállalt munkát egy vendéglátóhelyen. Tekintettel arra, hogy ez szezonmunka (nyáron és ősszel), az év további részében pedig Magyarországon tartózkodik, az itthon töltött szabadidőben tudja vállalni a tartalékos katonai szolgálatot.

Gyerekként próbálgatta az apja katonasapkáját

– Nagyon tisztelem édesapámat, aki hivatásos katona volt. Mikor gyerek voltam, mindig édesapám katonai sapkáját próbálgattam a fejemre. Erősen vonzott ez a pálya, nála láttam, hogy ez nem munka, hanem hivatás. Most egy kicsit közelebb kerülhetek ehhez. Esetleg később még megpróbálom újra a közszolgálati egyetemet. Sportolok, saját testsúlyos edzést végzek, ez jól jön majd a kiképzések során, szeretnék itt fizikailag és mentálisan is fejlődni. Vonzó számomra az a fegyelmezettség is, amit a katonai szolgálat megkövetel, minden érdekel, ami a honvédséghez kötődik – hallottuk a fiútól.

A lány, Wágner Nóra júniusban érettségizett a körmendi Kölcsey gimnáziumban, majd felvételt nyert az ELTE Savaria Egyetemi Központ anglisztika szakára.

A gimnáziumban hallotta a toborzókat

– Gyermekkorom óta szerettem volna kipróbálni magamat ezen a pályán. Tavaly elmentem megnézni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Tetszett, de nem mertem jobban belevetni magamat a katonai életbe. Aztán a gimnáziumban meghallgattam a toborzók egy előadását a tartalékos katonai szolgálatról, megtetszett. Később esetleg szerződéses vagy hivatásos katona is lehetek. Az angolt itt is lehet hasznosítani, mert tolmácsnak is lehet jönni – mondta Wágner Nóra, aki a lövészetet várja legjobban a kiképzési foglalkozások közül.