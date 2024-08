KÖRMEND A nagy hőség ellenére is többtucatnyian szedték a városban a szemetet, takarítottak, parkokban, zöld területeken gyomláltak, gereblyéztek a hétvégén. A civil, politikamentes kezdeményezésre rengetegen mozdultak meg. A szervezők több pontot jelöltek ki: nem csak a belvárosban serénykedtek. Az eszközöket az önkormányzat biztosította, a szemét elszállításáról is a város gondoskodik. – Nagyon örültem annak, hogy a nagy hőség ellenére is ilyen sokan álltak „csatasorba”. Ebből is látszik, hogy egy jó ügy érdekében az összefogás is megvalósul. Tényleg jó lenne, ha az emberek között eltűnnének azok a bizonyos lövészárkok, ebben pedig az ilyen kezdeményezések sokat segíthetnek – fogalmazott dr. Szabó Barna, aki családjával együtt a városközpontban szedte a szemetet, ragadott seprűnyelet