Ő is úgy látja, hogy még más termékekért ötszörös árat is elkérnek, a tojás nem olyan mértékben drágult, mint más élelmiszerek.

- Gondoljunk csak bele, egy gombóc fagyiért mennyit fizettünk tíz éve és mennyit fizetünk most. A tojás korántsem drágult ilyen nagy mértékben – fogalmaz Gergácz Péter.

Ennek ellenére sem tervez emelni, mert tapasztalata szerint így is kevésbé vásárolnak az emberek. Mint elmondta, régen előfordult, hogy nem volt elég az a mennyiség amivel kiment a piacra, akkora volt a kereslet, de körülbelül két éve ez teljesen megváltozott és már az a jellemző, hogy rajtamarad az áru és nagyon nehezen tudja eladni a tojásokat, ezért nem látja értelmét az emelésnek. Ugyanakkor a takarmány ára is folyamatosan nő, de inkább kevesebb hasznot tesz zsebre, minthogy egyáltalán ne tudja eladni a termékét.

A kis méretűt ötvenért adja, a közepest kilencven, az L-es méretűt száz forintért.

Az ötven forintos jércetojásért tülekednek a vásárlók, a nagyobb és egyben drágább darabokat már alig tudja eladni. Úgy tapasztalja, nincs pénze az embereknek, mindenkinek az olcsóbb alternatív kell. – Aki eddig harmincat vett, már csak tízet vesz – fogalmaz.

Aztán vásárló érkezik hozzá, máris készségesen hozzá siet és kért tojásokat a tartóba pakolja, egyiket a másik után. Mi pedig nem is zavarjuk tovább inkább körbenézünk a Szombathelyi Vásárcsarnok különleges reggeli forgatagában.

Szintén tojást árul Kissné Cecília is Vasváron, aki osztja Péter álláspontját: ő sem tervez emelni, azt tapasztalja, már a mostani ár is súrolja a lélektani határt az embereknél. Nála a legkisebb tojás hatvan forintba, a közepes nyolcvanba, az L-es méret pedig 110 forintba kerül és mint mondta, ez egy jó darabig így is fog maradni.