Törőcsik Mari, a Nemzet színésze, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színésznő Velem díszpolgára volt, akiről utcát is neveztek el. Ahogy már korábban többször is tájékoztattuk olvasóinkat, az itteni nyaralójának jelene és jövője igencsak izgalmas. Még életében lányára, Terézre hagyta. Aztán a színésznő 2021-es halálát követően az ingatlan eladósorba került, ám többször az is kérdéses volt, hogy hol, mennyiért hirdetik – és tényleg ár alatt-e? Aztán jött a hír, hogy eladták, de a közszájon forgó 69 millió forint is szerény összegnek tűnik ezért a házért (a korábbi 45 millió pláne). Országos sajtóban arról is cikkeztek, hogy felháborodás és tiltakozás van a faluban emiatt. Ennek jártunk most utána.

Törőcsik Mari háza Velemben

Fotó: Unger Tamás

Törőcsik Mari háza - Velemben jártunk és érdeklődtünk

Velemben a falu közepe táján találjuk a szép állapotú, formás, tájba beleillő épületet. Szerencsére Margit néni, a szomszéd is szívesen mesél, ami nagy ajándék. Ő volt ugyanis közel ötven éven át (1973 óta) a helyi „gondnok”. Becsülettel és szeretettel végezte a karbantartást, sőt: megbecsült társa is volt a művész házaspárnak. A most 84 éves néni mindössze két hónapja adta át a tennivalókat az utódoknak. Biztosat és konkrétumokat nem tud, fejtegetésekbe pedig nem szeretne belemenni.

Bakos Lászlót, a község polgármesterét is megkérdeztük. Elmondása szerint a házat szívesen megvette volna az önkormányzat, és emlékházzá tették volna, de ez anyagi okok miatt nem jöhetett létre. Az esetleges vételről semmilyen konkrét információja nincs, így az ügyről többet mondani nem tud.

A helyiekkel beszélgetve gyorsan kiderül, hogy a helyzet mindenütt hasonló. Akadnak, akiket foglalkoztat ilyen-olyan szinten a történet, de biztos információt nem tud senki. És véleménye, gondolatai vannak többeknek is, ami természetes is – de ennél több nincs. Amit többen is megfogalmaznak: ha meg is vették, az valószínűleg törvényes körülmények között zajlott. És magánügy. Úgy vélik: az már a vevő saját hatáskörébe tartozik, hogy mihez is kezd vele? Ahogy egy fiatalember megjegyezte: „hacsak nem kupleráj lesz belőle, a falura nem tartozik a dolog”. Egy asszony sajnálta ugyan, hogy nem emlékház lett belőle, de a kis településnek minden anyagi forrás fontos, ezért elfogadja a döntést, hogy nem az önkormányzat a vevő.