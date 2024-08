Szinte mindennapos jelenet a vasi strandokon is, hogy elindul a család a víz irányába, ám az értékeit előtte gondosan letakarja a fürdőzéshez bekészített törülközővel, hardcore törülköző-széf felhasználók még a leterített pokrócba is bebugyolálják az értékeiket. Mindenki tisztában van vele, hogy a törülközőszéf találmánya nem biztonságos, pillanatok alatt felemelhetik és elvihetik a telefonunkat vagy pénztárcánkat a tolvajok, mégis igazi hagyománya van és egyszerűen nem tudunk lemondani a használatáról.

Törülközőszéf használatban

Fotó: Szendi Péter

Miért nem tudjuk elengedni a törülközőszéfet?

Hamis biztonságérzetet kelt az emberben, hogy a feladat el van látva, mégiscsak tett valamit az ügy érdekében, így már csak nem lesz lopás áldozata. Aztán természetesen előfordul, hogy a széf hatástalan és a lubickolás után bottal üthetjük a tolvajok és az értékeink nyomát.

Nemrég megkérdeztük olvasóinkat is, szokták-e aktiválni a törülközőszéfet a strandon? Van, aki töredelmesen bevallotta, hogy bizony szinte mindig előfordul, mások azt írták, hogy egyáltalán nem visznek értéket a strandra. Míg egy olvasónk egy számunkra eddig ismeretlen, új divatról számolt be: mint írta, már nem divat a törülköző széf, helyébe a sátor széf találmánya lépett.

És valóban, strandokon járva-kelve feltűnő, hogy egyre többen települnek ki egy kis sátorral a területre, és azt használják értékmegőrzőként, bár az igazán óvatosak még a sátoron belül is letakarják a mobilt és a pénztárcát, biztos ami biztos alapon.

A Szajki-tavak strandján is napi rendszerességgel találkoznak az értéküket ilyen formában óvó strandolókkal – erősíti meg Cséve Gábor üzemeltető. Hozzáteszi, náluk egyébként sincsen megőrző szekrény, de nem is kereste még soha senki. A strand első területe be van kamerázva, a vízközeli helyeket is folyamatosan járják a dolgozók, nem jellemző, hogy bármi eltűnne itt náluk. – A 70-es 80-as években született meg ez a találmány, lélektani széfnek is nevezik - azóta is használják, azóta is működik – mondta a strand gondnoka nevetve.

Ottjártunkkor épp szemtanúi voltunk a széf „üzembe helyezésének” – egy családanya nagy pokróccal terítette le hűtőtáskájukat és egyéb értékeiket. -

Olyan helyet választottunk, hogy a partról pont rálássunk a pokrócra. Feltűnő lenne, észrevennénk, ha valaki ott állna felette és elkezdene benne turkálni. Teljesen nem hagynám felügyelet nélkül az értékeinket, nem tudnék nyugodtan strandolni de így, hogy oda tudunk pillantani rá, más a helyzet – mondta el a hölgy.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai prevenciós jelleggel járják a vasi strandokat: a Bűnmegelőzési Strandparti nevű eseménnyel többek között a törülközőszéf használatának mellőzésére is felhívják a fürdőzők figyelmét. – Minden szezonban próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy a strandra csak a feltétlenül szükséges használati tárgyakat vigyék, magukkal és használják az értékmegőrzőket, hiszen a törölköző továbbra sem széf, nem véd a tolvajok ellen – fogalmaznak a Rendőrség oldalán.