A répcelaki tűzoltók jól értenek a gyermekek nyelvén, évről évre egyre népszerűbb a tűzoltó tábor a kisvárosban.

A Répcelaki Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság negyedik alkalommal szervezett tűzoltó tábort a gyermekeknek, amit ezúttal az elmúlt héten tartottak meg a tűzoltóság laktanyájában.

A táborban idén minden eddiginél több, csaknem félszáz gyerek vett részt, nem csupán Répcelakról, a környező településekről is szép számmal érkeztek fiatalok. És nemcsak az ifjúsági tűzoltók, olyanok is érkeztek, akik egyébként kevésbé érdeklődnek a tűzoltás iránt. Az egy hét alatt azonban mindenki megismerkedhet a tűzoltók mindennapjaival és felszereléseivel, sőt a hét második felében már azt is megtanulhatták, hogyan is kell összeszerelni egy kismotorfecskendőt. A gyerekek az elsajátított tudást augusztus 24-én a Répcementi Tűzoltó Kupán be is mutathatják majd.