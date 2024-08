Tűzoltóautó cseréjére került sor Kenyeriben. Az eddig használt IFA helyére érkezett ez a Mercedes, Sárvárról – tudtuk meg Csóka József helyi tűzoltóparancsnoktól. Az ottani fejlesztésnek hála, itt is előre tudtak lépni – és ezzel még nem is ért véget a folyamat! A Kenyeriben eddig teljesítő IFA így Csehimindszentre kerül, tehát az ottani önkéntesek is gépjárműhöz jutnak. Az eddigi utánfutós megoldás helyett ők is jelentősen korszerűsíthetnek – mondta el Takács Bálint, az ottani önkéntes tűzoltóegyesület elnöke. Ráadásul ingyen – ugyanis az autók átadása így történt meg, mindkét esetben.

Tűzoltóautó: átadás és szentelés

Forrás: Unger Tamás

Tűzoltóautó: átadás és szentelés

A folyamat a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével és szervezésével zajlott. Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok beszédében Széchenyi Ödönt idézte: „Legszentebb feladatunk a bajbajutottak mentése”. Kenyeri Önkéntes Tűzoltó Egyesülete bebizonyította többször is, hogy méltó a fejlesztésre. Megköszönte eddigi önzetlen tevékenységüket és sikeres mentéseiket, és sok sikert kívánt a jövőre vonatkozólag is. Ebben továbbra is számíthatnak az Igazgatóság támogatására. Svedics Tibor, a község polgármestere is köszöntőt mondott, melyben kiemelte Csóka József tűzoltó parancsnok tevékenységét és erőfeszítéseit. Végül Kovács Richárd helyi plébános áldást mondott a járműre és használóira.