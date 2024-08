Elsőként tavaly novemberben számoltunk be róla, hogy sarki fény ragyogott hazánk ege felett, majd májusban újra írtunk arról, hogy Vasból is több helyről lehetett látni a látványos égi jelenséget.

Újra sarki fényt láthattunk Vas vármegye ege felett.

Forrás: Kőszegi Időjárás Előrejelzés

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés most újabb sarki fény-jelenségről számolt be, amit, mint írják, hétfőn késő este, kedd éjszaka lehetett ismét megfigyelni észak felé. Hozzáteszik, ez a mostani nem volt annyira erős és az Ausztriában kialakult zivatarok maradványfelhőzete is gátolta a látványt. Egy másik képen jelölték is, a vilámok és a fényszennyezés mellett hol látható a jelenség.