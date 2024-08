Vadásznap látogatója természetfotókat, gyerekrajzokat éppúgy megcsodálhatott, mint Dr. Pechtol-Kun Edit vadászfestő galériáját vagy a trófea-bemutatót (ahol külön Afrika-fal is volt). Ahogy be is számoltunk róla, egy egész napot is szépen (és értékesen) eltölthettek a rendezvény résztvevői. A teljesség igénye nélkül következzen néhány kép és videó további látnivalókról.