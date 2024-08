Találkozott már a kedves olvasó marcona, ám csupaszív vadászokkal? Esetleg csinos hölgyekkel, akik: szintén vadászok? Ha nem, tessék vadásznapot látogatni, mert érdemes! Ha pedig nem vetjük meg a jóféle vadpörköltet, a vargányát vagy más, erdők-mezők finom falatjait, akkor végképp ott a helyünk. Közben egy gyönyörű park pázsitján, árnyas fák tövében sétálgathat az ide vetődött látogató, és rájöhet arra, hogy ezek az emberek egy kicsit a Természetet is magukkal hozták. Ajándékba, mindenkinek.

Bebes István, Körmend polgármestere a Vadásznapon

Fotó: Szendi Péter

Vas Vármegyei Vadásznap: Körmend megint kitett magáért

Vadászkürtös térzenével vette kezdetét fél tízkor a Vas Vármegyei Vadásznap. Tíztől a vármegyei vadászok zászlóját fogadták, majd köszöntőbeszédek hangzottak el. Körmenden, a Batthyány-Strattmann kastély parkjában szép számú tömeg előtt Gagyi István, a Vas Vármegyei Vadászkamara elnöke nyitotta meg az alkalmat. Örömét fejezte ki, hogy a nagy meleg és a szabadságolások mellett is ilyen komoly létszámban összegyűltek a meghívottak. Bízik benne, hogy nem csak a vadászok, a vadászatot támogatók vannak itt, hanem talán azok is, akik ellenzik azt – és így, belepillantva esetleg megváltoznak előítéletek, rossz vélemények. Jó érzésekkel utalt vissza az országos vadászversenyre is, melyet sikerült színvonalasan megrendezni itt Vasban (erről lapunk is beszámolt).