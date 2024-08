Az állatokat is megviseli az elhúzódó kánikula: furcsán, nem jellemző módon mozognak, a hívó sípokra nehezebben reagálnak - osztotta meg az elmúlt hetek tapasztalatait lapunkkal Gagyi István, az Országos Magyar Vadászkamara Vas Vármegyei Területi Szervezetének elnöke. Megtudtuk: az ivóhelyek kiszáradásnak indultak, a vadászatra jogosultak gondoskodnak azok feltöltéséről - így megelőzve a vadak máshova húzódását. Egyúttal nőtt a vadveszély is. Nem jellemző helyeken, és nem jellemző időpontokban -bármelyik napszakban - is megjelenhetnek az utakon az őzek. Jó tudni: az őz nem jár egyedül, ha egy átszaladt előttünk, még mindig ne gyorsítsunk, szinte biztosan másik is követ.

Vadveszély! A közlekedési táblák ebben az időszakban nem nyújtanak elegendő támpontot

Fotó: SZP

Vadgázolás esetén értesítsük a rendőrséget, ők tudják, hogy az adott területnek ki a vadászatra jogosult személye. Általában nem szokta túlélni az őz az ütközést, a melegben pedig hamar bomlásnak is indul, ami nem szép látvány - ne halogassuk az intézkedést - hangsúlyozta Gagyi István.

Az európai őz hazánk legnagyobb egyedszámú (a becslések szerint több mint 369 ezres a faj állománya) és legelterjedtebb nagyvadfajtája, gyakorlatilag az egész ország területén számíthatunk felbukkanásukra a közúton, ami fokozott balesetveszélyt, vadveszélyt jelent.

Ezt igazolják a statisztikai adatok is: az évi mintegy 7400 nagyvadelütésnek 78 százalékánál őzet gázolnak, jó részét az üzekedés idején - mutat rá közleményében az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara.

A gépkocsivezetőket arra kérik, a következő hetekben fokozott óvatossággal közlekedjenek. Amennyiben a vadelütés elkerülhetetlen, akkor vészfékezzünk és készüljünk fel az ütközésre, de semmiképp se rántsuk félre a kormányt, máskülönben letérhetünk az útról vagy átsodródhatunk a szembejövő sávba.

A vadveszélyt jelző közlekedési táblák ebben az időszakban nem nyújtanak elegendő támpontot a vezetőknek a vad várható felbukkanása tekintetében, hiszen az őzek nem a megszokott rutinjuknak megfelelően mozognak a területen.