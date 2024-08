Van még hely a Balatonon, aki a hosszú hétvégére szeretne szállást foglalni ebben a régióban, az nyugodtan elindulhat.

A különböző szállásfoglaló rendszereken még most is találhatunk olyan jó ár-érték arányú szállásokat, amelyek 2 főre nézve tizenöt-húszezer forintba kerülnek, ha a helyi szobakiadók tanácsait is megfogadjuk, akkor a nagyobb ingatlanok között olyan házakra is bukkanhatunk, amelyek hétezer forint/fő/nap vehetők igénybe. Az utóbbi szállásokat többnyire azok a tudatos utazók veszik igénybe, akik baráti, családi körben képzelik ezt a hosszú hétvégét. Az ilyen utazók általában árérzékenyek, tudatosan keresik a pénztárcabarát helyeket. Ugyanakkor jó szervezőkészséggel rendelkeznek, képesek úgy összeállítani a nyaralást, hogy azon a barátok vagy a távolabbi rokonok is részt tudjanak venni. Ennek köszönhetően lehetővé válik számukra költségek minimalizálása.

A szenzitív, fitt utazók jobb helyzetben vannak

Azok, akik ilyen olcsóbb szállást választanak, átlagnál gyakran fittebbek, nem félnek attól sem, ha nem a parton van a kibérelt nyaraló. Képesek és hajlandók is tizenöt-harminc percet kerékpározni, sétálni is azért, hogy lejussanak a partra. Ők azok, akik inkább csendre, nyugalomra vágynak, az ilyenkor meglehetősen zajos vízpart helyett - mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A magas előfoglalási arány ellenére is van még szállás

Szerinte annak köszönhető, hogy ilyen sok jó ár-érték arányú kiadó nyaraló van a Balaton környékén, hogy az utóbbi években körülbelül 30 ezer szálláshely újult meg a Kisfaludy program keretében. Ezek többsége nem csak nyáron várja a vendégeket, hanem mind a négy évszakban.

A szakértő úgy véli, hogy most a legmagasabbak ezek árai, aki később utazik, az minden bizonnyal 15-20 százalékkal olcsóbban is nyaralhat a következő hetekben. De, aki nem tudja, nem akarja elhalasztani utazását, az biztosan talál magának szállást az ünnepi hétvégére, de ennek meg kell fizetni a "felárát".