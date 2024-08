A Pannon Kutyasport Egyesület elnöke, Varga Gábor, a Hobbi Kutyák Szépségversenyének részleteiről számolt be, amely augusztus 11-én az Ó-Ebergényi Vigasságok keretében rendeznek meg. Több kategóriában is nevezhetőek a négylábúak, értékes nyeremények találnak gazdára és újdonság idén a kutya-gazdi hasonmás verseny, amire már most több jelentkezés érkezett.



A Civil Sajtóreggeli programját Katona Péter, a Sakura Egyesület elnöke folytatta: a Karneváli Várostúrák programját mutatta be, amely a Savaria Karnevál ideje alatt, augusztus 24-én kerül sor. A túrák a Parkerdőből indulnak különböző távokon, így minden korosztály számára lehetőséget nyújtanak a részvételre.



Végül, Sohajda Zsuzsanna, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. programszervezője bemutatta a Civil- és Életmódudvar programját, amely a XXIII. Savaria Történelmi Karnevál részeként, augusztus 22–24. között várja a látogatókat. A program célja, hogy bemutassa, hogyan élünk itt, Savariában 2024-ben, közösségi élményekkel, játékokkal, zenével és tánccal fűszerezve.