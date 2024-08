A Varga Jenő Természetbarát és Sportegyesület szervezésében szeptember 14-én, szombaton ismét megrendezik Hegyhát Teljesítménytúrát, amely a Vasi-Hegyhát festői tájain kínál lehetőséget a természetbarátok számára, hogy különböző távokon teljesítsenek. A szervezők 10, 20, 30, és 50 km-es távokat kínálnak, barátságos szintidőkkel, hogy minden résztvevő a saját tempójában élvezhesse a természet nyugalmát.

Tavaly is sokan útra keltek a Vasi-Hegyhát Teljesítménytúrán

Fotó: Paulovicsné Török Cecília

Előzetes regisztráció kell a Vasi-Hegyhát túrához

Az esemény nem versenyjellegű, a cél a természetjárás és a mozgás örömének megosztása. Minden résztvevő, aki a vállalt távot a szintidőn belül teljesíti, emléklapot és kitűzőt kap. A hosszabb távok – 20, 30, és 50 km – teljesítői a kapott emléklap felmutatásával ingyenes belépést nyernek a vasvári Szentkút Fürdőbe. A 10 km-es távot teljesítők csoportos belépőjegyet válthatnak a fürdőbe kedvezményes áron.

Az előnevezés kötelező, amelyet legkésőbb szeptember 12-ig lehet megtenni a szervezet honlapján található űrlapon keresztül. A szervezők felhívják a résztvevők figyelmét, hogy fürdőruhát, úszónadrágot és törölközőt is vigyenek magukkal, hiszen a túrát követően lehetőség nyílik a fürdőzésre is. A túra során a résztvevők hideg ételt, italt, édességet és gyümölcsöt is kapnak, az egyesület külön felméri azt is, hányan igényelnek laktóz- és gluténmentes opciót.

További információk a Varga Jenő Természetbarát és Sportegyesület weboldalán és közösségi oldalán találhatóak, minden természetbarátot szeretettel várnak a szervezők.