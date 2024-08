Idén sem maradtak történelmi izgalmak nélkül Vép cserkészei: ezúttal 103 évet mentek vissza az időben, és a népszavazás előtti Sopron város határában verték fel sátraikat.

Vépi cserkészek a Sopron melletti táborhelyen

Forrás: VN/Szerdahelyi Mónika

Vezetőjük, Kosár Gábor élménybeszámolójában azt írja: „Szükség is volt ránk, mert a soproni, dunaszigeti és pannonhalmi cserkészekkel kiegészülve dolgoztunk azért, hogy Burgenlandnak ez a kis darabja Magyarország maradhasson. Felderítettük a „leendő” ágfalvi csatahelyszíneket, hogy a fegyverek erélyes szava megállíthassa az elbizakodottan benyomuló osztrák csendőrséget, ami előfeltétele volt a tárgyalásnak és népszavazásnak. Egyik éjszaka még egy hanyag védelemmel ellátott osztrák helyőrségen is rajtaütöttünk, elrabolva tőlük fegyvereiket! (Ezek vízüzeműek lévén pótolhatatlan értéknek bizonyultak a Lőver strand területén!) Praktikus tábori és katonai ismeretekre is szert tettünk, még lőfegyvert is gyártottunk (igaz, csak gumitüzelésűt). Nem feledkeztünk meg alaposan felderíteni Sopron utcáit, a közeli hegyeket és azt is kikutattuk, hova fog szavazni a német, magyar és horvát ajkú lakosság ezekben a zűrzavaros időkben. Sokszor mi magunk is elbizonytalanodtunk a tábortüzek alatt, vajon mit válasszunk: a jódlit vagy a magyar népdalt? A hózentrógert vagy a nadrágszíjat? De szerencsére ezt sem bíztuk a véletlenre: talán a legfontosabb argumentum az élelmezésünk volt, melynek gerincét a jó magyar konyha adta. Így kétség nem férhetett hozzá, hogy mi legyen a népszavazás eredménye: „Wir bleiben Ungarn!”