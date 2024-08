Számos veterán témájú találkozó történik vármegyénkben is, ami jól mutatja, hogy nagy érdeklődés övezi ezeket az összejöveteleket. Kenyeri Vas vármegye északkeleti csücskében szinte egy hármashatáron található. Ez befolyásolja a találkozót is, hiszen nincsenek messze sem a Győr-Moson-Sopron vármegyei társak, sem a veszprémiek. Jönnek is szépen, Beledről éppúgy, mint például a pápai vagy az ajkai csapat. Ez persze viszont is érvényes – mondja el Rudi Csaba, a főszervező: az itteniek is szívesen járnak azokra a helyekre.

Veterán járművek találkozója.

Forrás: Unger Tamás

Veterán: mi is az tulajdonképpen?

A közösségi oldalon, zárt (meghívásos) csoportban kialakult csoport tényleg közösséggé vált az évek során: az eseményt is főleg ott szervezik. Nemcsak egymást, de sokszor a családokat is ismerik, vagy akár gondjaikat, problémáikat is megosztják a társakkal. Elsősorban a 30 év feletti – azaz, az oldtimer-korú – járműveket (és persze tulajdonosaikat) várják, de nem zavarják haza a youngtimer kategória képviselőit sem. Ez egyébként a 20, vagy még inkább 25 év feletti gépeket jelenti. Tuningolt járművek itt nincsenek, és nem jellemző a hangnyomás, a sportkipufogó vagy az extrém kinézet: inkább a gyári, de szép állapot, ha csak lehetséges.