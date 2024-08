Az elsődleges cél teljesült, Guinness Rekordot döntöttünk, mi így együtt, nagyjából 250-en. De ez az egész sokkal többről szólt ennél és jóval többet is adott. Én viszem magammal, remélem mindenki más is aki ott volt. Aztán, hogy lesz-e még ilyen? Most úgy érzem, hogy ilyen zenekar előtt bármikor - osztotta meg közösségi oldalán Tiba Imre.

Videón mutatjuk, ahogy a közönség vastapssal ünnepelte: sikerült a kísérletük:

660 kérdés, 25 és fél óra: Bükön dőlt meg egy érdekes Guinness-rekord

Megírtuk: szombaton 18 óra előtt tíz másodperccel Tiba Imre, a Quizard kvízhálózat vezetője elkezdett visszaszámolni: egész órakor elérték a kitűzött célt. Azaz megszakítás nélkül 25 órán keresztül játszottak kvízversenyt Bükön, a sportcsarnokban. A fejtörő itt nem ért véget, mert a játékosok a pénteki 17 órai kezdés előtt megegyeztek, a megkezdett fordulót végigjátszák. A verseny fél hét körül, a 660-ik kérdésnél ért véget.

