Tavaly januárban jelentették be, hogy kerékpárút épül a Gyöngyös-műcsatorna északi oldalán, a Vadkert körút és a Zuhogó utca közötti szakaszon, mintegy egy kilométer hosszan, két és fél méter szélességben a Kerékpáros turisztikai fejlesztések Sárváron nevet viselő TOP Plusz projektben, a Vas Vármegyei Önkormányzat közreműködésével.

Világító burkolatot kapott Sárvár új kerékpárútja.

Forrás: VN

A számítások úgy mutatták, hogy augusztusban el is készülhet az út, amit mára már sokan birtokba is vettek. Dr. Máhr Tivadar azonban kiemelte, a kivitelezés még nem fejeződött be, most kezdődik majd a tereprendezés, az utómunkálatok.

A napokban Kondora István polgármester számolt be Facebook-oldalán számolt be arról, milyen titkot is fed fel a kerékpárút, amint leszáll az éj: az aszfaltba kevert fluoreszkáló kövek világítják meg az este arra járók útját.

- Világító aszfalt eddig még nem volt Sárváron, a Duna-parton láttunk hasonlót, onnan vettük az ötletet. Ez egy nagyon fontos kerékpárút, amely jól illeszkedik a városi kerékpárút – hálózatba, és biztonságosabbá teszi a kertvárosiak közlekedését – mondta Dr. Máhr Tivadar, miután kipróbálta a város új látványosságát.