A West Car Meet összejövetel célja, hogy összehozza az autós társadalmat, és a találkozó szóljon egy kis autós kultúráról is. Gyakran tanúi lehetünk, hogy autóvezetők nem megfelelően használják járműveiket, és közúti veszélyeztetésben találják magukat. Az itt összejött különleges verdák tulajdonosait többször is előítélet fogadja: ezzel is szeretnének szembemenni.

West Car Meet

Fotó: Unger Tamás

West Car Meet: szépségek versenye

Szépségverseny is volt, ahol ismert „szakmabéli” Tik-Tok influenszerek is zsüriztek. A hangulat remek, mondhatni családias volt, és mindenki kifejezetten visszafogottan, kedvesen viselkedett (így itt nem volt semmilyen gond sem). A találkozó közönsége megcsodálhatott egészen különleges autókat is, például egy épített A4-es Audit, egy „sirályszárny-ajtós” SLS Mercedest, illetve egy nagyon régi Porsche cabriot is.