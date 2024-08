cipész bácsitól elkért sámfák, tejeskannák, köcsögök, zsírosbödönök mind jól érzik itt magukat. Amikor valamilyen összejövetel van nálam, akkor a régi evőeszközökkel, porcelán tányérokkal terítek. Édesapám, Varga Ernő születésnapját is itt ünnepeltük tavaly. Most augusztus 20-án már 80 éves lesz. Ezúttal azonban nem itt, hanem egy hasonlóan régies, hangulatos helyszínen ünnepelünk majd. De ez neki még meglepetés – tekintett már picit előre is a Zöld Pajta tulajdonosa.

- Jó kiülni ide a vendégeimmel, barátaimmal. Ha belebotlanak valamibe, amivel bővülhet a gyűjteményem, persze nekem ajándékozzák. Ám én sem álltam le, ha csak tehetem manapság is szívesen felnézek a padlásokra, hátha újabb kincseket találok, hely még van… – zárta szavait Varga Rita szombathelyi építész, a régi tárgyak „szerelmese”