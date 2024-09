Több tucatnyi ember gyűlt össze szerdán délután a Markusovszky-kórház sarkánál, hogy csatlakozzon a 40 Nap Az Életért elnevezésű életvédelmi kampányhoz. Az imaszolgálatot a kórház közelében, köztéren végzik az önkéntesek. Az imák célzottan a magzatok életének védelmére, az abortuszok számának csökkenésére irányulnak.

A megnyitón Kosárné Varga Anett, a kampány szombathelyi koordinátora köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a kezdeményezés lényegét. Elmondta, hogy az életvédelmi kampány húsz évvel ezelőtt indul útjára Texasból, ahol négy lelkes fiatal elhatározta: kiállnak az abortuszok ellen és 40 napon keresztül 24 órában imádkoznak az életért. Sokan csatlakoztak hozzájuk, ezáltal az államban az abortuszok száma számszerűen is kimutatható mértékben csökkent. - Mi ezzel a kiállással szeretnénk felhívni a figyelmet a magzati élet fontosságára, hiszen a magzat is ember, akinek joga van élni – fogalmazott a szervező. Ismertette: 2023-ban Magyarországon több mint 21 ezer művi abortuszt hajtottak végre kórházakban, majd hozzátette, ez nem egy törlés gomb, az édesanyák lelkében is hatalmas traumákat okoz az abortusz. Sok olyan civil szervezet van, akik azért dolgoznak, hogy a válságban levő édesanyákat segítsék, felvilágosítást adjanak, testileg-lelkileg támogassák.