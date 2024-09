Tragédia 34 perce

9/11 Múzeum: ahol csontig hatol a 23 évvel ezelőtti terror - fotók, videó

23 éve, 2001. szeptember 11-én történt a történelem legvéresebb, mintegy háromezer ember életét követelő merényletsorozat, amikor is New Yorkban, a Világkereskedelmi Központ két ikertornyába csapódott két utasszállító repülőgép. Az áldozatok emlékére 9/11 Múzeumot és egy emlékparkot vízesésekkel alakítottak ki. Nemrég ott jártunk, rengeteg fotót és videót is készítettünk.

Vaol.hu Vaol.hu

A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba két eltérített repülőgép néhány perces különbséggel csapódott be 2001. szeptember 11-én Forrás: hirado.hu Fotó: MTI/EPA/DPA/Hubert Michael Bösl

Létezik egy emlékhely, ahol szó szerint csontig hatol a 23 évvel ezelőtti terror. New York! A mindig pezsgő város, ahol minden sarkon talál az ember valami izgalmasat, valami vidámat és megmosolyogtatót, érdekeset, megdöbbentőt. A 9/11 Múzeumban és Emlékhely azonban az a hely, amely a végtelen szomorúságot, a döbbenetet hozza el a látogatóknak. 2001. szeptember 11-én, New Yorkban helyi idő szerint 8 óra 46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két, terroristák által eltérített utasszállító repülőgépet vezettek a Világkereskedelmi Központ (WTC) két ikertornyába. Az ikertornyok 9 óra 59 perckor, illetve 10 óra 28 perckor leomlottak, a romok alatti tüzet csak december közepére sikerült teljesen eloltani. A két hatalmas vízesés a 9/11 Múzeum és Emlékhely szíve

Forrás: VN Érdekességek, amelyekről még a cikkben olvashatsz: Egy bombatámadásnak is emléket állít a múzeum

Miért nem sorrendben írták fel az áldozatok neveit?

Több áldozatot a mai napig nem azonosítottak 9/11 Múzeum a bombatámadás és az ikertornyok lerombolásának emlékére Egy harmadik eltérített gép 9 óra 37 perckor a védelmi minisztérium, a Pentagon épületére zuhant, lerombolva annak egy részét. Egy negyedik eltérített gép, amelynek vélhetően egy másik washingtoni célpontot (a Kongresszus épületét vagy a Fehér Házat) szemeltek ki, az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai Shanksville-nél zuhant le 10 óra 3 perckor. A történelem legvéresebb, mintegy háromezer ember életét követelő merényletsorozatának helyszínén New Yorkban, sokáig csak Ground Zero néven ismert területen emlékmű és 9/11 múzeum is áll. A helyszín a város két legsúlyosabb terrortámadására, a kereskedelmi központ elleni 1993-as bombatámadásra, valamint az ikertornyok 2001-es lerombolására emlékezik. Számos segítő, tűzoltók, mentőápolók és civilek vesztették életüket 2001. szeptember 11.-én

Forrás: VN Hatalmas vízeséssel emlékeznek Az emlékhely közvetlenül a világkereskedelmi központ új tornyának, a One World Trade Centernek tövében található. Legerősebb szimbolikus eleme két óriási fémmedence, amely az ikertornyok egykori helyét jelöli - írja a tinkmara.com. A két hatalmas vízesés a 9/11 Emlékhely szíve. A két vízesés alapterülete nem egyezik meg pontosan az ikertornyok alapterületével, elhelyezkedésük azonban igen. A medencék fekete gránit falán percenként 98 ezer liter víz zubog le 9 méteres mélységbe. A fémmedence oldalára a neveket nem ábécé sorrendbe írták fel. Szívfacsaró volt látni, hogy az áldozatok nevei mellé sok hozzátartozó hagyott ott egy-egy szál fehér virágot.

A nevek egymás mellett a kapcsolatokat jelképezik a 9/11 vízesés medencéinek oldalán

Forrás: VN A nevek egymás mellett egyébként a kapcsolatokat jelképeznek. Barátságok, szerelmek, családok, kollégák. A 9/11 múzeum a medencék és a park alatt található. Itt őriznek több tárgyi emléket a 2001-es tragédiáról, köztük kiégett tűzoltóautókat, a torony darabjait, a túlélők lépcsőjét, személyes tárgyakat, irodai eszközöket, a tragédia ihlette alkotásokat. A szeptember 11-i emlékmúzeumot 2014. május 15-én szentelték fel Barack Obama amerikai elnök és Michael R. Bloomberg szeptember 11-i emlékmű elnöke által vezetett ünnepségen. 2014. május 21-én nyílt meg a nagyközönség előtt. Kiégett és összeroncsolódott mentőautó a 9/11 Múzeumban

Forrás: VN Sok áldozatot továbbra sem azonosítottak A múzeum olyan érdekességeket is bemutat, hogy például miként evakuálták az embereket a támadás napján. Erről egy kisfilmet is megnéztünk a múzeumban kialakított vetítőteremben. Volt azonban egy terem, amelyben bizony minden látogató elérzékenyült. Ebben a teremben a padlótól a mennyezetig, 2983 portréfotót láthattunk a terrorcselekmények áldozatairól. A terem belső részében az áldozatokról készült fotókat, leírásokat vetítettek ki, a családtagok, barátok és egykori kollégák által hagyott emlékekkel, narrációval.

A 9/11 Múzeumban és emlékhelyen jártunk New Yorkban Fotók: VN

2001. szeptember 11-én 2977 ember élete drámai hirtelenséggel szakadt meg. 1109 áldozatot (2019-es adat) továbbra sem azonosítottak. Számukra és szeretteik számára a World Trade Center a végső nyughely.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!