Az AlteRába Fesztivál keretében mindig komoly hangsúlyt helyeztek a hátrányos helyzetűek, valamint a különböző fogyatékkal élők támogatására. Két év kihagyás után most ismét megrendezik azt a jótékonysági főzést, amire már több mint 10 csapat adta le a nevezését. – Nagyon gyorsan összejöttek a jelentkezések. A körmendi Holttér, valamint a szombathelyi, szentgotthárdi Zénó Elektrik képviseli a zenekarokat. Rajtuk kívül baráti társaságok, cégek jelentkeztek, de lesz egy „brigád” például a Felvidékről is. Természetesen mindent nem tudunk előre, ám úgy néz ki, hogy vadpörkölt, csülökpörkölt, babgulyás, valamint egyedi hamburger biztosan szerepel majd a kínálatban. Most már csak jó időre és minél több érdeklődőre lenne szükség ahhoz, hogy a jótékonysággal kapcsolatos céljainkat is meg tudjuk valósítani – adott tájékoztatást a rendezvény fő szervezője, Hegedüs László, aki a szombathelyi Weking Egyesület együttműködésével valósítja meg az eseményt. A rendezvény kedvezményezettje ezúttal is a Rum-Kastély EGYMI lesz, melyet már 13 esztendeje támogat az AlteRába Fesztivál. Korábban tisztítószereket, ruhákat, játékokat vásároltak a szervezők a befolyt összegekből, most viszont az előzetes felmérések után rollerek beszerzése lenne a cél. – Fejlesztési célokra nagy kerekű rollerekre lenne szükségük. Ezeket a fogyatékkal élő gyerekek is tudják használni, mert nem olyan balesetveszélyesek. Jó lenne, ha négy-öt darabot tudnánk vásárolni nekik. Aztán egy alapítványon keresztül juttatnánk el hozzájuk – zárta szavait Hegedüs László. Hozzátette: a jótékonysági főzés szeptember 28-án, szombaton 12 órakor kezdődik, a kóstolásra 16 órától lesz lehetőség.