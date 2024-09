Vitus (Vid) segítőszent hazai kultusztörténetét és annak magyarországi központját, a Velem felett magasodó Szent Vid-kápolna történetét, újkori áhítatformáit és a perenyeiek fogadalmi zarándoklatát mutatja be a terjedelmes, 905 oldalas kiadvány az ismertető szerint. A 800-as években alapított Velem-Szentvid az Árpád-kor óta a kőszegszerdahelyi plébánia része. E búcsújáróhelyhez kötődő mirákulumok (csodatételek) 1643-tól kezdve több csodás gyógyulásról szólnak. A közeli Perenye népe az 1849-es kolerajárvány idején tett fogadalmat: a kór elmúlásáért könyörögve a Szent Vid-kápolnába zarándokolt. Kérésük teljesült, és az 1855-ös erős járvány idején már csak egy ember halt meg a faluban. A perenyeiek azóta minden évben szeptember utolsó vasárnapján, előénekeseik és előimádkozóik vezetésével, hűségesen megtartják őseik fogadalmát. A könyvben a szerző, Medgyesy S. Norbert PhD, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, Perenye díszpolgára e gyalogos zarándokút állomásait, áhítatformáit, saját imádságait, helyi szöveg- és dallamváltozatban élő 26 népénekét kottával adja közre és elemzi. A kötetben elsősorban a perenyeieknek és más búcsújáróknak a Szent Vid-kápolnához és a zarándoklathoz kötődő 71 személyes vallomása, emlékezése, tanúságtétele is olvasható – e búcsújárás Perenye legsajátosabb, egyben hitet, erőt, identitást adó közösségi ünnepe. A kötet emellett térképeket, színes és fekete-fehér képeket, továbbá terjedelmes angol és német összefoglalást, személynév-, helynév- és zenei mutatót tartalmaz. A könyv lapjain Szent Vitus liturgiája Kovács Andrea egyházzene-kutató munkájaként, a bronzkori leleteket is megőrzött középkori Szentvid-vár története Fekete Mária és Kiss Gábor régészek kutatásaiból olvasható.