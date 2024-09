Koptik Odó apát honosította meg a településen a Mária-kultuszt, építtetett templomot, sőt: ezáltal neki köszönhető a mai, több településből kialakult város létezése is. A kismáriacelli főbúcsún, a celli kegytemplomban dr. Marx Gyula állandó diakónus prédikált a szombat délelőtti szentmisén, vasárnap dr. Udvardy György veszprémi érsek mutatta be a nagymisét. A hagyományokhoz híven szombaton és vasárnap is körmenetet tartottak, zarándokokat fogadtak. Koncertet adtak a Sárvári Vonósok. Alsóságon Mária-szobrot avattak, Cellbe indultak zarándoklatra.