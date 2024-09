Ahogy az lenni szokott, idén is szeptember utolsó hétvégéjén tarják a Spartathlon, az Athén–Spárta közötti 246 kilométeres versenyt. A mezőny szombaton reggel indult el. A magyar csapat tagja a kőszegi Poór Péter.

A sportoló a Spartathlon Magyar Csapat közösségi oldalán megosztotta, a futás az valahol még általános iskola testnevelés órákon indult el. Ultratávokat 12 éve fut, kisebb-nagyobb megszakításokkal. Amikor teheti, akkor sokat jár túrázni a hegyekbe. Hegymászás, túra, terepfutás, télen túrasí. És van egy vizslája, vele vagyok amikor csak teheti.

Megtudtuk, évente 3-4 pár cipőt koptat el.

A mit gondolsz, mi az eddigi legnagyobb eredményed a futásban? kérdésére válaszolva elmondta: Az hogy eljutottam idáig, és ez is az út része. Ha konkrét dolgot kellene kiemelnem akkor Ultrabalaton 22ó 25p-es futása lenne az. Az volt az a verseny ahol minden összejött. Ritka és értékes egy ilyen futás. Szerencsésnek mondhatom magam, 4 éve Lubics Szilvi segít a felkészülésben. És első tanítványa aki elérhet Spartaba... Első Spartathlonom lesz. Nem úgy alakult ahogy elterveztem, de most ebből kell kihozni a maximumot. Egy célom van, hogy szintidőn belül beérjek. Otthagyjak valamit magamból az úton. Kísérőm Márkus Öcsi lesz. Szerintem nem kell bemutatni őt senkinek. Hálás vagyok már most neki! És a Szombathelyi futóklubnak is, hogy amíg én a pályán leszek, addig ők is ott fognak futni értem, és az egész magyar csapatért.

A verseny futóit az ITT lehet élőben nyomon követni>>