– Minden képzésemen tanultam klasszikus balettet, de a fő szakirányom a modern tánc volt. Ilyen kurzusokat szerettem volna indítani, de a műfajt nem igazán ismerték. Így először a Szombathely vonzáskörzetéhez tartozó településeken hirdettem kezdő balett órákat, majd a megyeszékhelyen, ahol jelenleg is több csoportot vezetek. 2010 szeptembere és 2015 júliusa között óraadóként dolgoztam az osztrák Vereinigte Ballettschulen oberwarti és friedbergi iskoláiban: klasszikus balett és moderntánc-órákat tartottam. 2022 őszén, már két kisgyermek édesanyjaként folytattam újra a tanulmányaimat a Magyar Táncművészeti Egyetemen. A mögöttünk hagyott tanév kimondottan nehéz volt: tele határidőkkel és időpontokkal. Tudatos jelenléttel és nagy koncentrációval, mindig a legközelebbi feladatra készülve csináltam végig a kétéves képzést. Szakirányt is váltottam: klasszikus balett szakirányon végeztem.

Anett úgy fogalmaz: táncpedagógusként minél több gyermekhez szeretne eljutni, a tánc nyelvén keresztül fejleszteni fizikai és szellemi képességeiket, megtanítani nekik, hogy érzelmeikben is gazdagodva hogyan lelhetik örömüket saját magukban és a balettben, amivel a szabadidejük egy részét töltik.

– A klasszikus balett az alap. A szép tartáson, a kecses mozdulatokon, a finomságon kívül annyi mindent ad, ami az értelmi és az érzelmi intelligenciát, képességeiket is edzi. A lányok az órákon türelemmel végighallgatnak engem, megnézik egymás gyakorlatait, ami fegyelemre és önfegyelemre is szoktatja őket, emellett a jelenben létet is tanítja nekik. A gyors problémamegoldás és az együttműködés képességével is felvértez a tánc. Akaratot, kitartást, szorgalmat is ad. Már a kicsiknek is azt mondom: nekik kell akarniuk pontosan végrehajtani a gyakorlatokat. Fizikailag pedig erőnlétet, állóképességet, rugalmasságot kap a testük, javulnak a koordinációs képességeik, mint az egyensúlyozás, ritmusérzék, mozgásérzékelés és téri tájékozódás, az ügyesség. Mindez művészi élménnyel párosulva. Hisz nem utolsó szempont, hogy színpadon állhatnak együtt a társaikkal.