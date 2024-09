Annak idején lapunk is hírt adott arról, hogy rendkívül rossz műszaki állapotban volt a templom a felújítás kezdetekor: a tetőszerkezet súlyosan károsodott, és egyéb tekintetben is számtalan hibára derült fény.

A projektvezető azt mondja, az épülettel alapvető jelentőségű tartószerkezeti-statikai gondok ugyan nincsenek, de az eredeti, nagyon feszített ütemű felépítése során kialakult tervezési és kivitelezési hibákból adódóan sok helyi problémára derült fény. Ilyen például az, hogy a nagy központi tornyot körülvevő kisebb tornyok toronysisakját nem kötötték le megfelelően, ezért a szél ezeket meg tudja mozgatni, és repedések keletkeznek a falakban. Hasonló példa, hogy a nagy homlokzati rózsaablak egymáshoz illeszkedő műkő darabjait nem merevítették megfelelően, ezért a teljes szerkezet leng, mozog, és lerepedeztek a sarkok a műkő illesztéseknél.

– Sok váratlan, egyedi megoldást és külön törődést igénylő problémára derül fény folyamatosan. Jelenleg zajlik a tetőszerkezet javítása – a hosszházat övező állványzat felett védőtető van, ami átéri a templomot keresztirányban. Ezalatt meg lehet bontani a tető héjazatát anélkül, hogy jelentősebb beázás keletkezne az épületben. A védőtető teszi lehetővé, hogy a tetőszerkezet főállásait egyesével szét lehessen szedni és ki tudjuk javítani a tönkrement elemeket. Sok fagerendáról kiderült, hogy csak kívülről tűnik épnek, belülről korhadt. Egy-egy tetőszerkezeti fő tartógerenda akár 3-400 kilogramm is lehet, a mozgatásához hat-nyolc emberre is szükség van – mondja a szakember, és hozzáfűzi: a tetőszerkezet nemcsak a csapadék ellen védi a templomot, hanem a falak összetartásában is szerepe van: a boltozatok oldalnyomásának ellensúlyozásában.

– Ahhoz, hogy meg tudjuk bontani a tetőszerkezetet, először gondoskodnunk kell arról, hogy más módon helyettesítsük az összetartó szerepét. Acélsodronyokból álló segédszerkezetet építünk be, ezek biztosítják ideiglenesen a falak és a tető állékonyságát. Hasonlóan nagy probléma a szentély fölötti huszártorony javítása is: a torony fából készült, a szentély tetőzetére építették rá. Ahhoz, hogy a tetőzet elbírja a súlyát, a szentély fölött átlósan két nagy feszítőműves szerkezet épült, azonban az idők folyamán, részben a szerkezet károsodása miatt, részben a természetes roskadási folyamat miatt, ezek a főállások lesüllyedtek és a huszártorony ráült a szentélynégyzet vékony téglaboltozatára. A huszártorony és az alatta lévő fő tartószerkezetek javításához be kell építeni egy újabb segédszerkezetet, ami ideiglenesen megtartja a huszártorony súlyát. Csak ezután lehet beállványozni a huszártornyot és információt nyerni a toronysisak szerkezetének állapotáról. Eddig az látszik, hogy a bádogborítása erősen sérült és valószínűleg régóta beázik. Folyamatban van a homlokzatok javítása is. Sok műkő dísz, tagozat károsodott, ezeket is javítani kell. Az időjárásnak leginkább kitett részeken levő fedköveket, díszítményeket természetes kőből – édesvízi mészkőből – készítjük újra. Ilyen cserélt elemek láthatók a torony legtetején: a toronysisakot körülvevő oromfalak fedése már faragott kőelemekből áll. Egy budapesti szobrászműhelyben készülnek már a kereszthajószár oromfalain álló keresztek és a főkapu felett álló Krisztus-szobor másolatai.