A helyszín a legendás plovdivi evezőspálya volt, ahol már oly sok magyar sikernek örülhettünk. Az úszós válogatottunk itt szerezte legutóbbi világbajnoki címét, a Maros–Walterland is itt lett ezüstérmes a feeder klubcsapatok vébéjén, és tavasszal a veterán, a masters és a mozgáskorlátozott versenyzőink is érmekkel térhettek haza, köztük Papp József egyéni masters világbajnokként. Ezek azonban mind a finomszerelékes szakágak eredményeit tükrözik, hogy methodtechnikával mire lehet számítani, csak sejteni lehetett. A magyar csapatnak (Polyák Csaba kapitány, Döme Gábor másodkapitány, Sipos Gábor csapatvezető, Bakó Péter, Balog Áron, Nagy Martin, Novák János, Szabó Bence versenyzők és Gyimesi Bence, Lipák András, Németh Balázs, Raffer Kristóf, Sisa József segítők) a pálya megfejtésére négy nap állt rendelkezésére. A zömében a finomszerelékes tapasztalatokra épülő taktika kidolgozása az utolsó, kötelező edzésnapra befejeződött, az edzések során a csapat tagjai lépésről lépésre kerültek közelebb a jó megoldáshoz. A vízben élő rengeteg busa elkerülése mellett (nem számítottak bele a versenybe) a csapat taktikája kárászfogásra épült, bízva a közben beeső pontyokban. Az utolsó napon már egységesen jól fogott mindenki, így bizakodva várhatta a csapat az első fordulót.

Balog Áron a bulgáriai versenyen

Szokatlan technika hozta meg a sikert

A tavalyi nem teljesen kerekre sikerült VB után nagyon nagy volt a bizonyítási vágy a csapatban. Az időjárás velünk volt: egy esősebb napot leszámítva végig nyári melegnek örülhettünk. A pálya adta körülmények sem voltak ismeretlenek számunkra: ez gyakorlatilag egy betonteknő, ahol nagyjából mindenhol ugyanazok a feltételen uralkodnak - idézte fel a verseny körülményeit lapunknak a vasi (sárvári) Balog Áron. Mesélt arról is, a kategóriában rendhagyó etetési módszert választottak: - A taktikánk alapvetően egy S-es kosárral történő horgászat volt, és az ezzel való horgászat közben, bele-bele váltottunk XL-es méretű kosárba, ha úgy éreztük, hogy kevesebb előttünk a hal, gyakorlatilag a nagyobb kosárnak “újraetetési” feladata volt. A kosarakat hol szénhidrátos kajával, hol pedig egy method peca alkalmával nem megszokott földes, gilisztás mixszel töltöttük. Utóbbi Bakó Peti ötlete volt, hogy method kosárban is működhet. - Minden versenynek van tanulsága, ennek éppen az: legyünk nyitott, mindent ki kell próbálni, még azt is, ami elsőre ésszerűtlennek tűnik. Lehet, hogy éppen az hozza meg a sikert – fogalmazott Balog Áron, aki maximálisan elégedett az ezüstéremmel. Szerinte a reális forgatókönyvek közül a lehető legjobb eredmény született. Pihenésre pedig nem sok ideje maradt: jövő héten indul a maconkai method döntő, majd az U25 feeder VB Szegeden.