AGORA Savaria – sok-sok ajánlat

Szomorkodni nem kell, mert egyrészt igyekeznek ezt a programot máskor is elhozni, másrészt számos más izgalmas lehetőség is kínálkozik még szórakozásra, kikapcsolódásra. Ugyancsak most szombaton egész napos workshopra várnak minden érdeklődőt: kicsiket és nagyokat egyaránt. A „Kultúrházak éjjel-nappal” országos programsorozat keretében bemutatkoznak az AGORA közösségei a nagyközönség számára. A bemutatók mellett lehetőségük lesz a résztvevőknek belekóstolni az adott mesterség rejtelmeibe, és elkészíteni egy apró remekművet.

Neczpál Emlékest is kínálkozik aznap: Szombathely egykori legnagyobb DJ-nek emlékére összeállított programok várják az érdeklődőket, szórakozni vágyókat.

Horváth Soma, Szombathely kultúráért felelős alpolgármestere kiemelten felhívta a figyelmet a „programdömpingben” – többek között – a Víztoronyban tervezett elemlámpás toronylátogatásra és az Anima Sound System koncertjére is. Beszámolt az utóbbi időkben végrehajtott fejlesztésekről is, és elégedettségét, örömét fejezte ki az intézmény működése kapcsán. Horváth Zoltán, az AGORA MSH ügyvezetője pedig részletesen ismertette az idei programokat.

Lássuk, mi mindent kínálnak az idei őszre és tél elejére – ezúttal a teljesség igényével:





PÁNIKSZOBA – A ROXFORTI KALAND (BETELT!)

SZEPTEMBER 28., szombat, 15.00-18.00

Szabadulószobás játékunkban a résztvevők célja teljesíteni egy küldetést és kijutni egy zárt szobából a rendelkezésre álló idő alatt. A kijutáshoz furfangos feladatokat, leleményes ügyességi próbákat kell teljesíteni, mindezt úgy, hogy a megoldáshoz elengedhetetlen a csoportmunka és az együtt gondolkodás. Öt fős családi, baráti csoportok részére, játékidő: 25 perc