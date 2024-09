Néhány héttel ezelőtt lepett meg kedves olvasónk fényképekkel, melyen a kertjükben található meggyfa pompázott szép virágos ágaival. És ő már akkor és ott elmondta, hogy ez nem is ritkaság már náluk. Hivatkozott a tavalyi almafa-virágzásra, és lám! Most sor került arra is, idén megint.

Forrás: VN

Ismételten megköszönjük neki a szép – és egyben meghökkentő – fényképeket, és kíváncsian várjuk, vajon valamiféle termés is mutatkozik-e majd? Ígérjük, azzal is jelentkezni fogunk!