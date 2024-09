Jó egy esztendővel ezelőtt számoltunk be róla, a gyermekek biztonsága érdekében megkezdődött az Alsósági Óvoda kiköltöztetése. A bútorokat, berendezési tárgyakat, eszközöket a Sághegyalja Zrt. egyik épületébe, a kicsiket a Vörösmarty utcai óvodában helyezték el - utaztatásukat pedig helyijáratos busszal oldották meg. Mivel piacnapokon egyébként is telítettek a buszok, a képviselő-testület tavaly szeptemberi ülésen soron kívül egy plusz járat bevezetéséről is döntött.

Megújult az alsósági óvoda

Fotó: Ohr Tibor

Az önkormányzat közel 350 millió forintot nyert a Terület és Településfejlesztési Operatív Programban a patináns épület korszerűsítésére, továbbá saját költségvetésének terhére megvásárolta az intézmény melletti ingatlant, melynek helyén az óvoda tornaszobája készülhetett el. A munkálatok a tervek szerint az idei tanévre befejeződtek: mindhárom csoportszoba új köntöst kapott, és korszerűsítették a melegítőkonyhát is.

- Egy hosszútávon fenntartható modern intézmény került kialakításra, a beruházás részeként az épület energetikai korszerűsítése is megvalósult - emelte ki az átadón Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselőke úgy fogalmazott: - e bben a fejlesztési időszakban közös munkánk révén Celldömölk jelentős forrásokat használhat fel, amelyeket a magyar kormány előfinanszíroz. Ennek révén valósulhatott meg az alsósági óvoda fejlesztésése is. Köszönöm a közös munkát polgármester úrnak, a megyei közgyűlés elnökének és hálás vagyok az itt dolgozóknak. A létesítmény megújult, a környezet szép, de az épület leginkább nekik köszönhetően lesz a gyerekek második otthona.

Kovács Ágnes, a Celldömölki Városi Óvoda igazgatója is szólt a megjelentekhez, mely során háláját fejezte ki minden közreműködő irányába, de nem utolsó sorban a családok és gyermekek számára is, akik türelmükkel hozzájárultak a sikeres megvalósításhoz.

Az 1925-ben átadott épület a város legrégebbi óvodai nevelést szolgáló intézménye. Frekventált helyen, a főút mellett, a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája közvetlen közelében található. Fehér László polgármester emlékeztetett: az önkormányzat céljai között szerepel a városrészen élők életkörülményeinek javítása, mindennapjaik könnyebbé tétele. Ehhez nagyban hozzájárulhat az óvodában végzett korszerűsítés. Örömét fejezte ki, hogy a gyerekek, az óvodapedagógusok és az ott dolgozók az új nevelési már a megújult épületben kezdhetik meg. Minden jót, tartalmas és kellemes, tanulással és játékkal teli napokat kívánt gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.