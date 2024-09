Sportbörzét szervezett Szombathelyen a Változó Világért Alapítvány. Németh Zsolt, a projekt koordinátora elmondta, maga a sportbörze egy új típusú kezdeményezés, amely a sportágválasztók hagyományos modelljétől eltérően nem egy központi helyszínen zajlik, hanem a sportszervezet saját edzéshelyszínén.

Fotó: Unger Tamás

Sportbörze Szombathelyen első alkalommal

A börze hétfőn indult és egészen szombatig tart, ezalatt 22 különböző sportszervezet 19 sportággal mutatkozik be. A résztvevők között megtalálhatók hagyományos sportágak, mint a kosárlabda, úszás vagy vívás, de kevésbé ismert tevékenységek, például az intercross, a tollaslabda, vagy az akrobatikus rock and roll is helyet kaptak.

„Sokan szeretnének sportolni, de nem tudják, hova forduljanak. A sportbörze kiváló alkalom arra, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb sportolási lehetőséget. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak nézzék a sportot, hanem ki is próbálhassák” – fogalmazott Németh Zsolt.

Mi is kint jártunk a börze egyik résztvevőjénél, a Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub nyílt edzésén. Molnár Nóra, a klub vezetője elmondta: „Azoknak ajánlom ezt a sportot, akiknek sok energiájuk van, és szeretnék azt valamilyen hasznos módon levezetni. Háromévestől felnőtt korig bárki csatlakozhat, nincs szükség előképzettségre, csak kitartásra. Tapasztalataim szerint azok a gyerekek, akik rendszeresen részt vesznek közösségi edzéseken, kevésbé hajlamosak olyan dolgokba keveredni, amelyektől manapság a szülők féltik őket” – zárta gondolatait.

Még két napig látogathatóak a nyílt edzések, a pontos menetrend itt található.